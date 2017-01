Cambios en el gobierno de Novelda al dimitir una edil

Pérez y Crespo se reparten Fiestas y Educación.

El alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha tenido que reestructurar el equipo de gobierno que forman UPyD y PP tras la dimisión de la hasta ahora concejal de Educación y Fiestas, Pilar García, que deja el acta por motivos de salud.

La regidora popular Hortensia Pérez asume ahora la delegación de Fiestas, que suma a la que ya ostentaba de Servicios Sociales Generales, mientras que Caridad Crespo, de UPyD, añade a las concejalías de Mayor, Disciplina y Organización la de Educación.

Por su parte, Maribel Becerra, de UPyD, que próximamente asumirá el cargo de edil en sustitución de Pilar García, se responsabilizará del área de Recursos Humanos, que actualmente dirige Caridad Crespo. En este caso el alcalde ha señalado que Becerra, licenciada en Ciencias Empresariales y asesora fiscal y contable, ofrece «el perfil profesional más adecuado para asumir la Concejalía de Personal». Un área que se encuentra en pleno proceso de reorganización con la reciente aprobación de la nueva estructura organizativa del Ayuntamiento.

Pilar García se ha despedido emocionada y arropada por el equipo de gobierno. «Durante todo este tiempo he trabajado con ilusión y muy duro por y para el pueblo de Novelda», ha indicado pidiendo «disculpas por si he ofendido a alguien» y asegurando que «mi salud ya no me permite seguir tirando del carro». Tras mostrar su agradecimiento «a todas las personas que me quieren y respetan y también a las que no» el alcalde ha elogiado el trabajo realizado por Pilar, «a la que todos queremos y respetamos», ha aseverado por último Armando Esteve deseándole una pronta mejoría en su estado salud.