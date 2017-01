El PP de Elda denuncia la «pérdida» de la ayuda para transporte universitario

El edil de Hacienda asegura que «no se han perdido» y que existe el compromiso político de que «se convoquen».

Las becas de transporte para los alumnos universitarios de Elda tendrán que esperar. El retraso en su tramitación ha generado que el dinero consignado para ayudar a los estudiantes a financiar sus viajes en autobús desde la ciudad hasta la Universidad de Alicante «se destine a pagar deuda a los bancos», según denunció el Partido Popular.

La situación afecta a unos 200 estudiantes que utilizan el transporte público para sus desplazamientos. El concejal de Hacienda, Amado Navalón, señala que «las ayudas no son competencia del ayuntamiento y esperábamos dos certificados, el de no duplicidad y el de competencia financiera, que no han llegado a tiempo».

Sin embargo, a Izquierda Unida la respuesta no les convence y alegan que «deberían haberse preocupado antes por la resolución del expediente con mayor agilidad». Los concejales de este grupo municipal indican que «quizás no podamos esperar más de un equipo de gobierno que aprobó a mitad de febrero los presupuestos y que como consecuencia de ello ha arrastrado asuntos importantes durante todo el año».

Por otro lado, el Partido Popular también ha lamentado la pérdida de estas ayudas y su portavoz, Fran Muñoz, ha explicado que «nos encontramos ante un hecho muy grave, ya que los 20.000 euros que deberían ir destinados a los universitarios, irán destinados a los bancos pero además, las becas del curso 2016/17 se han perdido, por una mera cuestión de dejadez y desidia por parte del equipo de gobierno».

El pasado mes de septiembre la Junta de Gobierno Local aprobó las bases para la concesión de estas ayudas para el curso 2016-2017. Pero al funcionar el consistorio con presupuesto prorrogado desde el 31 de diciembre de 2016, el dinero que debería pagar las becas pasa a remanente de tesorería y, por lo tanto, «con él se amortizará parte de la deuda municipal» se explica desde el PP.

Por su parte, IU advierte que «no es la primera vez que dan la espalda al colectivo estudiantil, recordemos que ya hubieron problemas con los precios del transporte universitario» .

Por otra parte, el concejal del PSOE, Amado Navalón, insistió ayer en que «las becas de transporte son un compromiso político» y ha asegurado que se convocarán tanto las de 2016-2017 como las de 2017-2018, «lo antes posible».

Además el concejal de Hacienda desmiente que vayan a pagar deuda de las entidades financieras. El edil asegura que «se está trabajando en el departamento de Intervención para que parte del remante de tesorería se destine a inversiones financieramente sostenibles».