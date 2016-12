El Ayuntamiento de Elda acumula 1,6 millones de euros en facturas en los cajones y ocupa el cuarto peor registro entre todos los municipios de la provincia de Alicante. Así lo recoge el último informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre el saldo de las obligaciones pendientes de aplicar en el presupuesto.

El Consistorio eldense no sólo no ha logrado reducir su deuda desde el último apercibimiento que el Ministerio de Hacienda envío a los ayuntamientos con facturas en los cajones, sino que escala dos posiciones en el ranking provincial por el volumen de deuda. Si en el informe realizado en julio estaba en el puesto sexto, en el del trimestre actual ya se encuentra en cuarta posición al no haber logrado disminuir su deuda. Ahora sólo están por delante Alicante, Orihuela y Onil. Y todo ello pese a la carta mandada por el ministro Cristóbal Montoro, en la que advertía a la Corporación eldense de su obligación de cumplir la legislación sobre morosidad a proveedores, la llamada cuenta (413).

Este hecho contrasta con las declaraciones del concejal Amado Navalón que, tras la recepción de la misiva, manifestó en agosto que «la economía municipal está saneada y la tesorería goza de buena salud». Precisamente este diario ha tratado de localizarlo para recabar su opinión al respecto sin lograrlo.

Pese al silencio de la oposición sobre estos datos, que ponen en entredicho la gestión municipal, ha sido un partido sin representación en el Consistorio, Ciudadanos de Centro Democrático, el que ha dado la voz de alarma. César González, coordinador de la formación, ha destacado que «las palabras de Navalón no se corresponden con la realidad. El Ayuntamiento ha vuelto a entrar en la senda de impagos a los proveedores en la que ya se incurrió en la legislatura pasada, bajo el gobierno de la popular Adela Pedrosa, y que se solucionó con la contratación de un crédito de diez millones de euros contra la que el PSOE votó entonces en contra». Y añade el líder de CCD: «Hoy el equipo de gobierno eldense –PSOE y Compromís– ha vuelto a demostrar, al hacer crecer las facturas en los cajones, que las pymes que prestan servicios al Ayuntamiento les importan bien poco, porque se ha vuelto a una situación que se superó en 2012», ha recalcado González instando a los responsables municipales a solucionar estos impagos, tras no tener noticia alguna sobre la aprobación de los pertinentes reconocimientos extrajudiciales de crédito.