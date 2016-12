Villena ingresará 500.000 euros menos tras reducir el IBI

El Ayuntamiento de Villena recaudará el próximo año 500.000 euros menos de lo previsto tras aprobar la reducción del tipo impositivo de los recibos de bienes inmuebles para 2017.

El alcalde de la localidad, Javier Esquembre, aseguró que la medida se adopta con el fin de compensar la subida de un 5% del valor catastral de las viviendas locales impuesta por el Estado y encaminada a que los inmuebles de la localidad alcancen el valor medio nacional.

Esquembre indicó que la reducción del tipo impositivo, que se ha aplicado en los últimos tres años, supone que las familias no pagarán el próximo año más IBI (impuesto de bienes inmuebles). No obstante, quiso aclarar que la rebaja del tipo impositivo no tiene nada que ver con el proceso de regulación catastral que se llevó a cabo el pasado verano y del que se espera recaudar 1.500.000 euros más. El alcalde explicó que esta adecuación del catastro no supone una subida generaliza del IBI puesto que el objetivo de esta iniciativa es luchar contra el fraude fiscal y sacar a la luz inmuebles no declarados o que hayan sufrido alguna modificación.

El Ayuntamiento aprobó reducir el tipo de gravamen que impone a los bienes inmuebles para compensar el aumento del 5% establecido por el Gobierno de España. Así el Consistorio ingresará el próximo ejercicio 8.179.789 euros por este impuesto.

Por otro lado, Esquembre afirmó que el equipo de gobierno entiende que tras la regularización del catastro no era el momento más adecuado para subir el IBI. Así subrayó que con la medida -sin los 500.000 euros que dejará de percibir- el Ayuntamiento puede hacer frente a los servicios y demandas ciudadanas sin gravar las economías familiares «aunque en próximos años se podría revisar la iniciativa, con vistas a afrontar obras de mayor envergadura en la población».

En los tres últimos años las arcas municipales han dejado de ingresar 2.000.000 euros tras aplicar la reducción del tipo de gravamen del IBI. «Creemos adecuado no incrementar los impuestos a las familias si se puede mantener el equilibrio económico de la hacienda local», subrayó el alcalde de Villena, Javier Esquembre .