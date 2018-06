Los registros a las jóvenes con velo en Selectividad reavivan el debate entre la seguridad y la libertad

El catedrático José Asensi cree que la medida está justificada y es constitucional.

¿Es constitucional registrar a las jóvenes estudiantes con velo en las Pruebas de Acceso a la Universidad? La medida adoptada por los profesores a cargo de las aulas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) durante la selectividad ha suscitado polémica y no ha pasado inadvertida. Las posturas sobre este cuestión son enfrentadas, ya que oscilan entre los que creen que la decisión que ha tomado la Universidad ilicitana está justificada y responde a la obsesión que existe por minimizar las ventajas que el avance tecnológico puede facilitar a los copiones y los que creen que se trata de un agravio comparativo y ponen en tela de juicio a todo un colectivo.

Jóvenes con velo han sido llevadas al baño para registrarlas y comprobar que no llevaban ningún tipo de dispositivo que les permitiera copiar durante los exámenes, a los que se han presentado más de 7.000 alumnos en la provincia. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante (UA) José Asensi no calificaría de inconstitucional la medida de la UMH. Preguntado por esta cuestión, Asensi explica que se trata del «eterno debate entre seguridad y libertad», pero, en este caso concreto, interpreta que se hubiera tomado la misma medida si un alumno entrara a realizar el examen con gorro, pasamontañas u orejeras. «Entiendo que en este caso el velo ha sido tomado como cualquier otra prenda de vestir y no entra en su significado cultural o religioso», afirma. El catedrático de la UA lo compara con la seguridad en un aeropuerto, donde, además de pasar por los arcos detectores, pueden pedir al pasajero que se descalce. «Son casos que más que represión constituyen un plus de seguridad», teniendo en cuenta que las tecnologías para hacer trampas en los exámenes son cada vez más sofisticadas.

Desde la Comunidad Islámica de Elche también consideran que los registros que realiza la UMH son «equitativos» y forman parte de la rutina de estas medidas de prevención y control. Su presidente, El Haj Mounir, asegura que se trata de una medida justificada. «No pasa nada, es como si un chico lleva un gorro y tiene que quitárselo. Nosotros siempre pedimos que este tipo de acciones se hagan de forma discreta en un lugar privado y que sean ejecutadas por una mujer, y me consta que ha sido así», añade un Mounir, que ayer se informó de primera mano sobre este asunto a través de chicas y chicos de su comunidad que están participando en las Pruebas de Acceso a la Universidad.

La polémica tampoco ha pasado inadvertida para la Comunidad Islámica de Alicante. «De vez en cuando surge este problema en aeropuertos o escuelas. Si hay una sospecha, debería ser individual y no hacia todo un colectivo. No es correcto desde el punto de vista humano. Cualquier profesor que respete su profesión no hace eso sin que haya una sospecha. Si hay una sospecha no pasa nada, pero llevar a todo el colectivo como norma general no es correcto. Habría que preguntar si hay algún motivo para hacer estas cosas. Las chicas musulmanas desde hace 30 ó 40 años hacen exámenes y nadie dice nada», asegura su presidente, Majed Kadem.

Desde la ONG Elche Acoge ofrecen su ayuda a la UMH para establecer, de cara a los próximos años, un protocolo común que evite que se produzcan situaciones incómodas para las estudiantes que portan velo. «Es una cuestión que hay que saber llevar con empatía y sensibilidad, entendiendo que las jóvenes están especialmente nerviosas en ese momento, además de que este año ha coincidido con la celebración del Ramadán», apunta Dimas Vega en representación de la ONG ilicitana.

Una de las voces más críticas con los registros de la UMH es la de la joven Hind El Fadli, que preside el colectivo creado este año Asociación de Chicas Musulmanas de Elche. «Es una medida excesiva que supone una falta de respeto para nosotras», indica una estudiante que asegura que, durante su paso por un instituto ilicitano, una compañera con velo fue pillada in fraganti utilizando un auricular bajo su vestimenta, lo que hizo que se extremaran las medidas de seguridad en el centro.

El Fadli hizo el pasado año la selectividad en la UMH y recuerda un trato muy positivo por parte de la Universidad. «Los exámenes fueron durante el Ramadán y nos ofrecieron ayuda para combatir el calor», concluye.