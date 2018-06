«Mi marido no ha tenido nada que ver. No cobro más, al contrario»

?Una de las dos nuevas enfermeras del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) del Hospital del Vinalopó, María Asunción Martínez, mujer de Justo González y cuñada del alcalde, negó ayer que el nombramiento responda a cuestiones políticas o que se produzca por mediación de su marido, jefe de Enfermería del Departamento del Hospital General de Elche. «No es ningún chollo. Sigo siendo enfermera, y es un cambio de puesto, como si estuviera en la primera planta del hospital y me cambiaran a la quinta. No cobro más ni tiene ninguna ventaja. De hecho, cobro menos porque no tengo el grado de dispersión geográfica», explicó ayer, tratando de salir al paso de la polémica generada en los últimos días, pues hay hasta quien apuntaba en el Vinalopó a que el cambio de sueldo lleva aparejado un complemento económico. «Mi marido es mi marido, y yo soy yo. Él no ha tenido nada que ver. El nuevo comisionado ha cesado al anterior equipo, y se ha quedado la plaza libre y me la han ofrecido a mí, sin más», añadió. Por su parte, Justo González también afirmó que no ha tenido nada que ver en estos cambios, ni ha interferido en el cambio de puesto de su mujer «Es un cuestión laboral suya», concluyó el director de Enfermería.