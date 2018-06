Foro de expertos en Elche sobre criminología ambiental

La Environmental Criminology and Crime Analysis (ECCA), en colaboración con el Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha organizado el Congreso Internacional "Criminología ambiental y análisis del crimen". Este encuentro, considerado como la reunión científica más importante en el ámbito del análisis y la prevención del crimen, se celebrar desde mañana y hasta el 7 de junio en un conocido hotel de Elche y en la UMH, según indica la institución académica en una nota de prensa.

En concreto, las sesiones de este congreso internacional se celebrarán en el hotel Huerto del Cura de Elche del 5 al 7 de junio y el miércoles, 6 de junio, a partir de las 14:00 horas, las ponencias se trasladarán al salón de actos del edificio Quorum I del campus de Elche.

Durante el evento, los criminólogos más relevantes a nivel mundial abordarán el estudio del crimen desde la perspectiva de la criminología ambiental, la cual considera que la conducta delictiva está influenciada por el ambiente inmediato en el que se produce, de modo que, según las investigaciones, el crimen no se distribuye aleatoriamente en el espacio y el tiempo, sino que se concentra en lugares concretos. Por medio de análisis cada vez más sofisticados, que se presentarán y debatirán en el simposio, los criminólogos pueden estimar dónde y en qué momento tendrá lugar un evento delictivo para así, proporcionar herramientas que permitirán adoptar las medidas preventivas necesarias para evitarlo.

En esta reunión participarán investigadores de relevancia internacional como Marcus Felson, Doctor Honoris Causa por la UMH y Profesor de Texas State University (EE UU); el director del Jill Dando Institute del University College of London (Reino Unido), Richard Wortley, o los investigadores Timothy Hart y Michael Townsley, de la universidad australiana Griffith.

La ECCA es la sociedad científica internacional, dedicada al análisis del crimen y la prevención situacional de la delincuencia. El primer simposio se organizó en 1992 en la Universidad de Montreal (Canadá) y, desde entonces, ECCA se ha alojado anualmente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Noruega, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Turquía o Alemania, en importantes universidades como Rutgers University, University of Western Australia, University of Liverpool, University of Cincinnati, Jill Dando Institute o Florida State University, según la nota de prensa de la UMH

La celebración de ECCA en Elche está impulsada en colaboración con el Centro Crímina de la UMH, dirigido por el catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UMH, Fernando Miró. La organización de esta reunión científica en Elche sitúa a la UMH a la vanguardia de la investigación del fenómeno delictivo y supone, ya con su elección como anfitriona, un reconocimiento internacional al trabajo desarrollado en el Centro de investigación Crímina en los últimos años.