Encuentran en Elche el cadáver de una mujer de unos 80 años que llevaba muerta siete meses

La Policía Nacional ha encontrado este mediodía el cuerpo de una mujer de unos 80 años de edad en su domicilio de la calle Hermanos González Selva, en el cruce con el Camino de los Magros. Los vecinos habían alertado a las autoridades hace días, pero sin denuncia, les explicaron, no podían acceder al inmueble. El hecho de que hacía mucho tiempo que no la veían, unido a un extraño olor, ha desatado las alarmas. Una unidad de bomberos del Parque Comarcal de Elche han acudido a abrir la puerta de la vivienda, donde los agentes han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, que según los vecinos llevaría unos siete meses fallecida.

El hallazgo del cuerpo se ha producido un día después del asesinato de una mujer de 69, presuntamente a manos de su hijo, a quienes las autoridades continúan buscando, si bien en este caso todo apunta a una muerte natural.



Momificado

El caso también recuerda a la mujer que encontraron momificada en València hace unos días, Completamente sola y sin que nadie se percatara de su muerte hasta muchos años después del óbito. Así falleció María Amparo Plaza, quien ahora tendría 78 años, aunque por el estado que presentaba su cadáver, momificado por el paso del tiempo, debió de perecer entre cuatro y cinco años atrás.

Un vecino localizó hace unos días su cuerpo, en estado de momificación natural, en la cocina de su domicilio, una casa de dos plantas de construcción antigua en el valenciano barrio del Cabanyal.

Por desgracia, no se trata de un caso aislado y no es extraño que personas mayores perezcan solas en sus viviendas sin que nadie les eche en falta hasta mucho tiempo después o hasta que el hedor de sus cuerpos en descomposición alerta a sus vecinos.

En este caso ni siquiera el mal olor dio indicios de lo que le había ocurrido. Al parecer, al encontrarse en la cocina y estar toda la vivienda cerrada a cal y canto, ventanas y persianas incluidas, el cuerpo de la septuagenaria siguió poco a poco un proceso cadavérico que derivó en una momificación natural y no en la putrefacción habitual que se da en la mayoría de muertes.

César, un vecino de la finca que da al otro lado de la calle, y que comparte deslunado con la casa de la anciana, descubrió que Amparo yacía muerta. "Solo le he visto los pies y enseguida he llamado al 112. Aún tengo el susto en el cuerpo", reconocía tras el hallazgo del cadáver. Este vecino explica que se había puesto a limpiar el patio interior porque desde hacía unos días "había muchas moscas".

"Me extrañaba que no la viera desde hacía años, pero como no olía mal ni nada y no me gusta meterme en la vida de la gente ...", apunta César. Además, argumenta que la propia Amparo, que había estado trabajando mucho tiempo en Argentina, le comentó hace años que se iba a ir a vivir con una amiga. Así dio por hecho que esta había abandonado el domicilio de Valencia.