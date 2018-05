Felinos y amos que explican los roles humanos

Psicólogo y antropólogo, Miguel Ángel Agulló es buen conocedor de los comportamientos humanos, algo que ahora plasma en el libro Gato y amo. Relatos de etología-ficción, una obra de relatos breves que esta tarde presentará, a partir de las 19.30 horas, en la biblioteca Pedro Ibarra. Los 19 relatos que componen esta obra cuentan con la presencia de dos únicos personajes, un gato y su propietario, a los que el autor ilicitano ni siquiera ha querido bautizar para no condicionar la percepción que puede tener el lector.

El inicio del libro ofrece un plano de la casa situando dónde ocurre cada relato y los textos están acompañados por ilustraciones de la catalana Ana Sender. La sucesión de historias describe los comportamientos de un gato doméstico común, que intenta interpretar qué motivaciones hay detrás de los movimientos de su amo, para lo que crea una serie de hipótesis que buscan dar sentido a lo que ocurre basándose en la información de la que dispone.

La comida, los juegos o los castigos son algunos de los factores que entran en juego en esta peculiar relación entre felino y hombre que describe Agulló en sus 19 relatos. La ingenuidad y las interpretaciones sesgadas también tienen un papel relevante, asegura el autor, que se ha apoyado en sus estudios para analizar la manipulación de distintos sentimientos. «El libro tiene como hilo conductor la comedia, no hay que pensar que se trata de un ensayo de psicología. Incluso hay pasajes en los que el humor adquiere un tono bastante negro», sostiene el ilicitano, que juega con una serie de interpretaciones erróneas, como en el pasaje en el que el gato no entiende el motivo por el que el radiador apagado no desprende el mismo calor que durante la noche anterior.

El felino doméstico no es el único que queda en evidencia a lo largo de las páginas de Gato y amo. Relatos de etología-ficción. «El amo también queda retratado y demuestra que no somos mucho más inteligentes que los animales», puntualiza un Agulló que, con sus relatos, intenta arrojar luz sobre una serie de escenarios límite como la dependencia, el chantaje o el deseo. «Son situaciones como las que se dan en muchas relaciones de pareja o convivencia, en las que cada uno utiliza las opciones que tiene a su disposición», subraya el psicólogo y antropólogo.

Agulló ha sido el encargado de editar el propio libro que presenta esta tarde en Elche, y que a partir de hoy mismo se podrá comprar en las librerías ilicitanas Ali i Truc, Séneca y El Público, así como en internet. En las próximas semanas el autor también se desplazará a Madrid y València para presentar su libro de relatos sobre los roles humanos plasmados en un gato y su amo, a la vez que sigue publicando nuevas historias a través de la página web antesdequearda.com.