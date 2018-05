Condenado a tres años y diez meses por abusar y robar a dos mujeres en una noche

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, condenó ayer a un hombre acusado de agredir y abusar de dos mujeres en una misma noche, en un breve espacio de tiempo. A una de ellas le agredió sexualmente para después tratar de robarle el móvil, mientras que a otra de ellas le realizó diversos tocamientos antes de sustraerle el móvil.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2016, y en un margen de tiempo de apenas una hora entre cada uno de los casos que se juzgaron ayer en el tribunal ilicitano. El Ministerio Público pedía en su escrito de acusación una pena mucho más elevada, de hasta once años y nueve meses de prisión, por un delito de agresión sexual, un delito de abuso sexual, dos delitos de robo con violencia, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de lesiones, ya que a una de las víctimas, a la que sometió a tocamientos, la tiró al suelo y le dio varias patadas antes de robarle a la fuerza el dispositivo móvil que llevaba encima.

El acusado, según la Fiscalía, abordó a la primera de las víctimas en plena calle alrededor de la medianoche. Fue entonces cuando le agredió sexualmente y después la tiró al suelo, le dio varias patadas e intentó robarle el bolso, aunque no lo consiguió. Apenas una hora después, alrededor de la una de la madrugada, abordó a la segunda mujer, a la que también realizó varios tocamientos y le sustrajo el teléfono móvil antes de marcharse del lugar de los hechos.

Sin embargo, antes de que se celebrara el juicio, se llegó a un acuerdo de conformidad por el que el acusado reconoció los hechos y la Fiscalía le aplicó una eximente incompleta de la pena, ya que padece una enfermedad mental. Así, la pena se redujo de esos once años y nueve meses a tres años y diez meses. Se trata de una reducción importante. Y es que en este tipo de casos el tribunal entiende que la enfermedad mental puede haber alterado la voluntad y la capacidad de razonamiento del agresor. No obstante, en esta ocasión, se ha considerado que solo se modifica en una parte, y no por completo, la responsabilidad penal, por lo que ha sido condenado igualmente, aunque con pena menor.