Una playa con un centro social varado desde hace una década

El centro cívico de Arenales del Sol ya ha empezado a prestar sus primeros servicios a la comunidad, lo que viene a demostrar que los residentes de este enclave turístico también saben aprovechar la oportunidad, cuando se les da, de tener un espacio específico que pueda acoger la organización de distintos actos sociales. No obstante, los vecinos de este núcleo poblacional no se quedan ahí, no se contentan y siguen recordando que la construcción de un centro sociocultural con espacios adecuados sigue siendo una promesa incumplida por los políticos.

La habilitación hace algunas semanas de este espacio, que anteriormente era el lugar que tenía el alcalde pedáneo, Alejandro García Raduán, para recoger y atender consultas ciudadanas, pero que, según afirma él mismo, prefirió que se destinara este sala, pegada al consultorio, para que los vecinos pudieran tener una mínima sede donde reunirse y organizar algún tipo de actividad, no significa, no obstante, renunciar a la construcción de un centro social en Arenales del Sol, según recuerda también el propio pedáneo. No en vano, el pasado mes de enero, García Raduán entregó 800 firmas en el Ayuntamiento, reclamando esta infraestructura, y ahora, con la habilitación de este centro cívico, los vecinos han vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de esta obra.

«El centro social se reivindica ahora con más fuerza», asegura Fernando Cano, presidente de los vecinos de Arenales, quien insiste en que ese centro cívico es a todas luces insuficiente y que hay malestar entre los residentes. «Apenas tiene 15 ó 18 metros cuadrados y se le ha quitado el espacio a la sala de espera del consultorio y al pedáneo», defiende Cano.



Culpa de la crisis

Precisamente, el centro social, previsto en esta misma ubicación, es una promesa que se remonta a hace más de una década, a finales de 2007, cuando gobernaba el alcalde socialista Alejandro Soler. Pero llegó la crisis.

De hecho, llegó a trascender un plano de cómo iba a quedar el edificio que permitiría realizar distintas actividades, una inversión, en cualquier caso, que sí se ha llevado a cabo en la última década en otras pedanías, incluso más pequeñas que Arenales, según denuncian varios vecinos.

El centro social proyectado para Arenales iba a tener dos plantas y 878 metros cuadrados. La planta baja se iba a destinar a consultorios médicos, Policía, turismo, OMAC, almacenes, sala multiusos y aseos, es decir, prácticamente como ahora; y la planta primera se pretendía destinar a aulas, despachos, aseos y sala de máquinas, además de zonas de espera en ambos niveles.

El pedáneo sigue lamentando que cada vez que se necesita hacer una junta vecinal en Arenales haya que pedir prestados espacios a restaurantes, ya que nunca han podido disponer de ninguna sala de reuniones.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se defiende que sí se han hecho y se están realizando desembolsos importantes: actuaciones para mejorar la red wifi, inversiones en alcantarillado, sustituir 50 farolas oxidadas, actuaciones de accesibilidad e inversiones en las propias playas o colocación de reductores de velocidad. También añaden unos 300.000 euros en el mantenimiento del Clot de Galvany, por parte de Aigües d'Elx, y la activación de la ruta circular en autobús por parte de Auesa, junto con, indican fuentes municipales, el propio centro cívico. Éste ha arrancado hace escasos días acogiendo pequeñas reuniones y un par de clases de yoga.