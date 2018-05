El fiscal pide un año y medio de cárcel para un hombre que trató de abusar de una niña en una parada de autobús

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, acogió el lunes el juicio contra un hombre de 88 años acusado de tratar de abusar de una niña de 11 en una parada de autobús de Gran Alacant, en Santa Pola. Los hechos sucedieron en julio de 2014 cuando, según sostiene el escrito de acusación del Ministerio Público, se acercó a la joven en esta parada de autobús, la cogió de la cintura y le pidió que le diera un beso y que le acompañara a un descampado, con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales. Así, se aprovechó de que estaban solos en esta parada, por lo que nadie pudo ver ni impedir que el presunto acosador se dirigiera a la niña para realizar estas proposiciones.

La Fiscalía pidió un año y medio de prisión para el acusado, que ni siquiera se presentó al juicio. Sin embargo, el tribunal decidió celebrar la sesión igualmente, ya que, al ser tan baja la pena solicitada, la ley permite celebrar el juicio en ausencia del acusado. El hombre se enfrenta a una pena por un abuso en grado de tentativa, ya que no se llegó a perpetrar el delito. Al lanzarle estas proposiciones, la niña huyó del lugar y acudió a contar lo sucedido a una vecina, ya que sus padres estaban trabajando en ese momento.

Fue esta mujer quien avisó a los padres, para interponer la correspondiente denuncia. Durante la jornada de ayer, prestaron declaración la menor, que ahora tiene 16 años, la mujer a la que le confesó en un primer momento los abusos y el padre de la niña.



Sentencia

Independientemente del resultado de la sentencia, a priori todo indica que el acusado no entrará en prisión, ya que el Ministerio Fiscal solicita una pena menor a los dos años, y el acusado carece de antecedentes penales. La Fiscalía ha considerado que se trató de un abuso en grado de tentativa, y no consumado, ya que, aunque la cogió de la cintura, no llegó a realizarle tocamientos ni a darle el beso. En cuanto se lo pidió y le propuso a la menor ir al descampado, esta salió corriendo.

Por tanto, la pena que se solicita también es mucho más baja que en los casos de abuso consumado, y no llega a esos dos años de cárcel necesarios para entrar en prisión. Además, han pasado casi cuatro años desde que se produjeron los hechos. Un retraso que no debería ser habitual en este tipo de casos, ya que las agresiones sexuales y los abusos tienen prioridad sobre el resto de delitos, precisamente para evitar el trauma a los menores, que se ven obligados, años después, a recordar lo ocurrido delante de los jueces, lo que les crea ansiedad y, en algunos casos, es un hándicap para superar el trauma de las agresiones sufridas, según señalan fuentes de la Ciudad de la Justicia de Elche.

De hecho, a lo largo de esta semana, los cuatro juicios más importantes que acogerá la Audiencia Provincial en Elche, están relacionados con casos de abusos y agresiones sexuales. Dos de ellos datan del año 2014, hace ya cuatro años, mientras que los otros dos datan del 2015 y de 2016.

De esta forma, el colapso de la Audiencia Provincial volverá a generar, sobre todo en las causas pendientes desde hace cuatro años, un retraso indeseado para todas las partes. Y eso contando con que se trata de tipologías delictivas que tienen prioridad. Hasta 10 años acumulan el resto de causas no prioritarias, como pueden ser los delitos de estafa o las causas leves relacionadas con el tráfico de estupefacientes, donde la situación se agrava.