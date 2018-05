La Blanca Paloma regresa a casa en romería

Tradición rociera. La Comunidad Andaluza de Elche culmina con sus fiestas en honor a la Virgen del Rocío con una peregrinación desde el Pantano a la Iglesia del Corazón de Jesús, después de días de liturgia y hermanamiento.

La Casa de Andalucía ha despedido un año más su particular Romería en honor a la Virgen del Rocio. Fue ayer cuando un numeroso grupo de romeros, ataviados con sus trajes, portaron la imagen de la Blanca Paloma desde la explanada del Pantano de Elche de vuelta a la Iglesia del Corazón de Jesús. Siguiendo la tradición, a mitad de la jornada dominical los cinco simpecados se expusieron delante de la virgen y acto seguido fue portada por hombres durante el trecho más rural hasta la altura de Cáritas Interparroquial junto al Puente del Bimil.lenari, donde las mujeres hicieron el relevo hasta el Jardín de Andalucía. En este punto los peregrinos entonaron la salve rociera. Con el cariño de su pueblo, la imagen volvió al templo sagrado entre toques al cielo y balanceos donde deslumbraba su manto dorado.Desde que el pasado 12 de mayo comenzaran las celebraciones, los miembros de la Comunidad Andaluza han disfrutado de la música, el baile y la devoción por la Virgen del Rocio, que durante su estancia en la capilla improvisada del Pantano estuvo custodiada por los camaristas. Durante el fin de semana se instalaron las carpas de las peñas en el Pantano y muchos aprovecharon para pernoctar. La tradición del salto de la reja aglutinó a decenas de fieles y destacó la presencia de nuevos jóvenes que se sumaron, aunque otros no pudieron seguir la costumbre como Osiris Díaz, que después de doce años como costalero «este año tenía una promesa que no me permitía llevar a la virgen», señala. En cuanto al balance de esta edición, consideran que ha sido positiva aunque creen que falta acercar un poco más esta tradición, que empezó hace 29 años, a todos los ilicitanos. Sobre las infraestructuras, el Pantano estuvo controlado por equipos de Bomberos, Protección Civil y Dya. Además, Carmen Serrano, como presidenta de la Casa de Andalucía, agradece el trato municipal y el hermanamiento que han vivido estos días, pero propone mejoras como la capilla del Pantano, que sea más grande, mejor decorada y con espacio suficiente para que todos los fieles tengan asiento durante la misa.