El tripartito de Elche descarta sacar una plaza de interventor a un año de las elecciones pese a lo que marca la nueva normativa

La Sindicatura de Cuentas recriminó al Ayuntamiento en su último informe que falta un funcionario habilitado desde hace 25 años.

Sin interventor habilitado nacional desde hace 25 años. O, lo que es lo mismo, sin una plaza de funcionario de la categoría más alta que depende del Gobierno central y que se encarga de fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento para garantizar que no haya irregularidades. Elche es una de las ciudades del país que carece de este puesto. Y, aunque no es algo nuevo, esta ausencia sí que ha sido recriminada por la Sindicatura de Cuentas al Consistorio ilicitano en su último informe.

Sin embargo, no está entre los planes el tripartito convocar ahora un concurso para cubrir esa plaza, aunque un Real Decreto reciente lo contemple así. El equipo de gobierno se aferra a que, a un año de las elecciones, no tienen previsto hacer ningún cambio, porque, entre otras cosas, la actual funcionaria local fue nombrada, según el tripartito, por el Partido Popular durante el mandato de Mercedes Alonso, con lo que no les convendría, dadas las fechas que son, levantar ahora ningún revuelo por este motivo. De cualquier manera, la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, del pasado mes de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, señala la obligación que tienen los ayuntamientos.

La norma apunta a que los presidentes de las corporaciones locales, es decir, los alcaldes, con puestos vacantes aprobarán la convocatoria de concurso ordinario anual, remitiéndola, dentro de los diez primeros días de febrero de cada año, a la comunidad autónoma. Señala, además, y de manera textual, que, la comunidad autónoma, una vez publicadas las convocatorias, las remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con referencia precisa del número y fecha del diario oficial en que han sido publicadas.

El artículo 37 lo vuelve a dejar claro: las corporaciones locales convocarán necesariamente, en los concursos anuales, los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, incluyendo los cubiertos por funcionarios interinos o por funcionarios de la Corporación con nombramiento accidental.

Repercusiones



Frente a ese Real Decreto, desde el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento se aferraron a que se trata de una reproducción de la legislación que hasta ahora ha estado vigente, como en los últimos 25 años que no se ha cubierto la plaza. Algo que se contradice con lo opinan algunos de los expertos consultados por este periódico, que apuntan a la obligación de convocar el concurso porque lo dicta una norma jurídica. Además, según subrayan las mismas fuentes, un interventor de carrera puede resistir más a las presiones que sobre determinados asuntos puedan ejercer los políticos.

Sin embargo, si el tripartito no decidió cubrir esa plaza a su entrada en el Gobierno municipal, para que nadie pudiera llegar a pensar que se buscaba colocar a algún funcionario afín, tampoco lo tiene previsto ahora. «Todos los informes de la interventora actual son correctos y se ha demostrado que su trabajo ha sido el que debía ser, por lo que no está previsto hacer ningún cambio», aseguró el concejal de Recursos Humanos, José Pérez. Al margen de ello, otra de las cuestiones que rodean la ausencia de una plaza de interventor habilitado nacional en Elche tiene que ver con el salario.

Desde el Ayuntamiento indicaron, en este sentido, que, en la práctica, el sueldo de un habilitado nacional es el doble o incluso el triple de lo que cobra un funcionario municipal que realiza esta función ahora mismo en Elche, pero aquí hay una política de contención salarial. Algo que, según el equipo de gobierno, tampoco haría atractivo querer presentarse a un concurso por esa misma política salarial que hay ahora mismo entre los trabajadores municipales de Elche. Como ejemplo, dicen, hace casi dos décadas que fue convocado un concurso para cubrir la plaza, pero desde el Ayuntamiento apuntaron a que la remuneración fue tan baja que nadie se presentó.