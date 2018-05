El Hospital General recibe a sus nuevos residentes

El Hospital General Universitario de Elche ha celebrado esta mañana el acto de bienvenida de los 45 internos residentes que cursarán su formación en el centro ilicitano, así como la despedida de los 37 especialistas que finalizan su formación este año.

De los nuevos residentes, 33 corresponden a especialidades hospitalarias (médicas, quirúrgicas y servicios centrales) y a ellos se suman siete residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, un residente de Enfermería de Medicina Familiar y Comunitaria, dos residentes de Medicina Preventiva y dos de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas).

El evento ha sido inaugurado por el director gerente del departamento de salud Elche-Hospital General, Carlos Gosálbez, a quién han acompañado, el director médico del departamento, Jaume Sastre, el director de Enfermería del departamento, Justo González y el jefe de estudios del departamento, Félix Gutiérrez.

El Hospital General Universitario de Elche destaca especialmente por su faceta docente y su larga experiencia acumulada a lo largo de sus 40 años como centro acreditado para la formación de especialistas. En estas cuatro décadas, el hospital se ha convertido en un centro de reconocido prestigio para formar a futuros profesionales. Así el Hospital ofrece formación postgrado para la obtención del título de especialista en un total de 26 especialidades Médicas, de Farmacia, Psicología y Enfermería distintas.

En los últimos años ha ido incrementándose el número de residentes y así para este curso 2018/2019 el hospital cuenta con un total de 127 residentes en formación de diferentes especialidades hospitalarias (médicas, quirúrgicas y servicios centrales, así como de Farmacia y Psicología), a los que habría que sumar los residentes de otras unidades docentes: 26 residentes de Medicina de Familiar y Comunitaria, 2 residentes de Medicina del trabajo, 7 residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, 4 residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas), 1 residente de Enfermería de Medicina del Trabajo y 3 residentes de Enfermería de Medicina Familiar y Comunitaria. Lo que suma un total de 170 residentes en formación.



Galardones MIR

En el evento, todos los Residentes que han finalizado su formación han sido obsequiados con diplomas conmemorativos, entregados por los miembros de la Dirección del Departamento Sanitario. Por otro lado, por undécimo año consecutivo, la Comisión de Docencia promueve los "Premios Final de Residencia" que han sido entregados en el evento.

Así, el premio "Final de Residencia a la mejor Trayectoria MIR", que a partir del pasado año y en honor al doctor. Calpena pasa a llamarse "Premio Dr. Rafael Calpena. Fin de residencia", ha sido entregado este año a la Marta Bellón López de Antón Bueno, del Servicio de Cirugía General.

Por otro lado, se ha galardonado "La Mejor Sesión General del curso 2017-2018" que en este caso ha sido para la sesión titulada "Farmacoterapia del trasplante renal: elevada complejidad, grandes retos" realizada por los doctores Emma García Iranzo, y Alberto Martí Llorca, del Servicio de Farmacia Hospitalaria, y el doctor Leónidas Cruzado Vega, Adjunto del Servicio de Nefrología.

Asimismo, en el evento se ha otorgado el "Premio a la mejor Publicación Científica en la que participe un Residente del curso 2017-2018 del Hospital General Universitario de Elche" que ha recaído en el artículo "Procalcitonin and C-reactive protein as early markers of anastomotic leak after laparoscopic colorectal surgery within an enhanced recovery after surgery (ERAS) program", de la Dra. María Oliva Álvarez, de Anatomía Patológica y el doctor Vicent Cuquerella Martínez y la doctora Marta Resalt Pereira, ambos del Servicio de Anestesiología y Reanimación.



Menciones especiales

Se han otorgado también tres meciones especiales al "Mejor Proyecto Fin de Residencia-2018". Los galardonados con esta mención han sido el doctor Vladimir José Ospino Arias, por el proyecto: "Vía Clínica manejo ambulatorio de la neumonía adquirida en la comunidad", cuya tutora ha sido Mar Masiá, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

Otra de las menciones ha recaído en Vicent Cuquerella Martínez, por el proyecto " Reactantes de fase aguda como predictores precoces de complicación séptica en pacientes sometidos a cirugía colorrectal laparoscópica bajo protocolo Fast-Track", cuyo tutor ha sido el doctor José Luis Muñoz del Servicio de Anestesiología y Reanimación.

Y la tercera mención ha sido para Marta Bellón López Antón Bueno, por el proyecto " Aplicación de Ácidos grasos Omega 3 (PrevOmega) en herida quirúrgica de trocar umbilical tras colecistectomía laparoscópica con colocación de prótesis en pacientes con factores de riesgo", cuya tutora ha sido la Laura Armañanzas, del Servicio de Cirugía General.

El objetivo de estos galardones es reconocer la trayectoria formativa y científica de los residentes que finalizan su formación.