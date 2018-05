El Ayuntamiento extenderá la recogida de envases y cartones al Parque Empresarial

n La mejora del servicio de recogida de residuos es uno de los temas que preocupan a las firmas de Elche Parque Empresarial, donde se está estudiando la viabilidad de adoptar un sistema comunitario con el que hacer más llevadera la obligación que tienen las compañías de deshacerse de los residuos industriales, a la vez que se pide al Ayuntamiento mejoras en la futura contrata del servicio de la basura. Una de estas demandas ya se ha recogido en el pliego de condiciones que ha elaborado el Ayuntamiento, y es la colocación de contenedores para depositar envases y cartones.

«Las compañías del Parque Empresarial están creciendo, y con ellas el volumen de residuos que generan», explican desde la entidad de conservación del enclave empresarial ilicitano, desde donde sostienen que, mientras las grandes compañías cuentan con mayores recursos para la gestión de los residuos, las pequeñas y medianas empresas tienen más dificultades, por lo que uno de los proyectos que está en estudio es la contratación conjunta de un sistema de recogida de residuos que complemente a la ampliación del servicio previsto por el Ayuntamiento.

No obstante, lo primero que van a hacer los empresarios es comprobar en qué queda la intención municipal de mejorar la recogida de residuos en el enclave industrial, ya que, aunque ven con buenos ojos que se instalen contenedores de envases y cartón, también tienen claro que los contenedores no pueden ser los mismos que se habilitan en la ciudad, ya que el volumen de residuos que se genera en el ámbito doméstico no es el mismo que el que se crea en el industrial.

Esto es algo que también tiene en cuenta el edil de Mantenimiento y Limpieza, Héctor Díez, que explicó que están a punto de iniciar una segunda ronda de contactos con entidades para exponer las novedades de la contrata de la basura que se está preparando. El edil aseguró que «el nuevo pliego de condiciones ya contempla llevar el servicio de recogida de envases y cartón al Parque Empresarial».

La intención de la entidad de conservación de Elche Parque Empresarial es que la zona también sea un modelo a seguir en el tratamiento de los residuos, y, por eso, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de contar con un plan integral, que dé servicio a todas las compañías, o, al menos, a las de menor tamaño, que serían las más beneficiadas por la puesta en marcha de este proyecto comunitario.



Mantenimiento

Desde la zona industrial de Torrellano han empezado a trabajar en este proyecto una vez que consideran que se ha mejorado el mantenimiento de la vía pública, con las actuaciones de choque que se han llevado a cabo en las zonas ajardinadas, después de que los empresarios hayan mostrado en más de una ocasión su preocupación por la falta de mantenimiento, y que algunos de ellos tuvieran que hacerse cargo de la poda de los árboles más próximos a las empresas.