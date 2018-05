Las playas de Elche reducen la presencia de carabela pero llega un banco de claveles

La edil de Turismo, Mireia Mollà, ha informado esta mañana que durante el día de hoy las playas ilicitanas seguirán teniendo la bandera roja y la de medusas por la presencia todavía de algunos ejemplares de la carabela portuguesa en la costa, según el último boletín del Instituto de Ecología del Litoral.

Frente a la reducción de la presencia de la carabela portuguesa en aguas ilicitanas, el aviso que ha llegado al Ayuntamiento es de un banco de medusas del tipo Pelagia Noctiluca, los popularmente conocidos como claveles, muy frecuentes en el Mediterráneo. "No son tan peligrosas como la carabela portuguesa, pero también hay que llevar cuidado", ha explicado Mireia Mollà.

Asimismo, de cara al fin de semana, mañana el servicio de socorrismo regresará a las playas y se encargará de hacer a primera de hora de la mañana una inspección para evaluar si se mantiene la bandera roja o si se iza la amarilla.

Vecinos de La Marina, Arenales y El Altet han empezado a presionar para extender la vigilancia toda la semana ante el riesgo de las carabelas de los últivos días. Y es que las playas de Elche, Santa Pola y de la Vega Baja continuarán sin socorristas hasta que comience el inicio oficial de la temporada de salvamento, pese al riesgo que todavía hay en el litoral alicantino, que ha llevado a prohibir el baño en parte de la costa de la provincia. Serán las banderas las que adviertan a los bañistas de la presencia de las falsas medusas y de si continúa o no el cierre preventivo. Sin embargo, la ausencia de servicio durante toda la semana no ha sido bien recibida entre algunos sectores. Los pedáneos de La Marina y Arenales y El Altet, así como asociaciones vecinales, han reclamado esta semana un servicio continuado estos días para extremar las precauciones, ya que ayer hay quienes desafiaron las banderas rojas y decidieron darse un baño, pese al peligro todavía existente en la zona.

Desde las tres partidas costeras apuntaron a la necesidad de extremar la prevención todos los días y no solo los fines de semana, y descartaron que las banderas sean suficientes para informar y para evitar que la gente se meta en el agua.



Los socorristas, al igual que el pasado fin de semana, que tuvieron puestos fijos en El Altet, Arenales, Carabassí y La Marina, por una mejora en el pliego de condiciones, regresarán mañana y pasado.

El Ayuntamiento ha adelantado este año la vigilancia, al contar con diez días extra, que han sido distribuidos entre mayo y octubre. Pero, no será hasta el 1 de junio cuando comience el servicio continuado y en todo el litoral ilicitano. No obstante, ante la situación generada por las carabelas, la edil de Playas, Mireia Mollà, aseguró que durante todos estos días, además de mantener las banderas para informar del estado del litoral, la Policía Local realizará visitas a la costa y se volverá a contactar con el Instituto de Ecología del Litoral a mitad de semana para actualizar las previsiones. Eso sí, hasta nueva orden permanecerán cerradas al baño. Algo que ha considerado justificado para evitar incidentes como el ocurrido el domingo con un niño de once años que sufrió una picadura en La Marina, cuando había bandera verde, ya que no se había producido ningún avistamiento hasta el momento en esa zona