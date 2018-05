El PSOE da cuenta de sus tres años en el Gobierno y escenifica la unión entre Soler y González

Tres años después de las elecciones municipales y a falta de un ejercicio para los próximos comicios electorales, el Partido Socialista ha hecho hoy balance de su recorrido en el Gobierno municipal, escenificando la unión entre todos. El secretario general, Alejandro Soler y el alcalde, Carlos González, han comparecido esta mañana en la sede de General Cosidó para dar cuenta de la gestión realizada hasta el momento y de los proyectos ejecutados. Se trata de la primera comparecencia conjunta después de la asamblea celebrada en abril, en la que el exalcalde tomó las riendas de la formación, al vencer ante la opción de Ana Arabid y, por tanto, del actual primer edil.

Sin revelar todavía quién será el candidato a la Alcaldía, Alejandro Soler ha asegurado que después del verano se tomará una decisión al respecto. El secretario general ha presentado tres actos bajo el lema "Tres años de progreso en Elche", que se celebrarán la próxima semana para rendir cuenta de lo ejecutado hasta ahora y para consensuar las directrices del próximo año. Soler ha puesto en valor los tres años del PSOE al frente del Gobierno municipal. "Hemos recuperado el diálogo, la transparencia y los servicios municipales han mejorado", ha asegurado. También ha apuntado a que, tras la pugna interna celebrada en abril, hay una estrecha relación entre el grupo municipal y el partido.

Por su parte, Carlos González ha enumerado uno a uno los logros alcalzados durante su gestión al frente del Ayuntamiento. Ha agradecido el trabajo de los concejales y el respaldo de la dirección del PSOE al grupo municipal. El alcalde ha "vendido" la reducción de la deuda municipal de 592 euros por habitante a menos de 250 euros; la congelación de la presión fiscal; la política social; la apuesta por el empleo (con una inversión de 11 millones para mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables); la inyección económica en el Parque Empresarial; la mejora de los espacios municipales; los fondos europeos Dusi, con los que se ha conseguido captar 15 millones de euros, entre otros proyectos.

La asamblea

No hubo sorpresas. En los últimos días, en el entorno más cercano a Alejandro Soler los más prudentes apostaban por un triunfo que rondaba el 60%, los más optimistas situaban la victoria en un porcentaje cercano al 70%. Al final, se quedaron con un claro y contundente 66% de los sufragios. De un censo que se quedó en los 515 militantes, votaron 439 personas. De ellas, 263 papeletas fueron para el exalcalde y hombre fuerte de Pedro Sánchez en la provincia y 174, para la edil de Hacienda, Ana Arabid, a quien acompañaba Carlos González como presidente en su candidatura. Sólo hubo dos votos en blanco.

Alejandro Soler recuperaba de nuevo el control del PSOE en Elche y, además, allanaba el camino para unas posibles primarias para elegir alcaldable. De hecho, cierto es que en los últimos días el flamante secretario general no ha parado de decir que ahora lo que se votaba era la nueva Ejecutiva. No obstante, en ningún momento cerró la puerta a forzar una consulta para buscar un relevo a Carlos González como candidato a la Alcaldía para mayo del próximo año. «Se hará lo que digan los militantes», señalaba esta semana. Pasada la jornada de ayer, la probabilidad de convocar esas primarias está ahí, e incluso puede cobrar más fuerza. No en vano, una vez conocidos los resultados, el nuevo secretario general siguió sin alejar el fantasma de unas primarias. Los resultados, en cualquier caso, complican el futuro de Carlos González, y, con carácter inminente, el futuro del grupo municipal. Alejandro Soler no parece dispuesto a renunciar al control en el Ayuntamiento, y más después de lo ocurrido.