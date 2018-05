El Misteri d´Elx lanza una campaña publicitaria con la que "llegar al alma"

El Misteri d'Elx ha presentado esta mañana la campaña publicitaria "Te llegará al alma" para las próximas representaciones de La Festa.

TARSA, la empresa encargada de realizar el diseño, ha apostado por aprovechar la gran fuerza estética de la Festa, a través de una selección de imágenes, a las que se han unido por primera vez un eslogan, que es una técnica que hasta ahora no se había utilizado en este tipo de campañas y según los creadores de TARSA "era necesaria una motivación adicional a la icónica".

La composición se complementa con la utilización de una tipografía totalmente original y exclusiva. La campaña resultante es un pack con diversas piezas pensadas para diferentes tipos de público (local y foráneo, conocedor y profano) que serán utilizadas en función de los soportes y ubicaciones elegidas.

Sobre la campaña comercial, los creativos entienden que el público es muy heterogéneo en su relación con el Misteri: desde quien no tiene la más remota idea de su existencia hasta quien lo conoce y lo ha visto muchas veces. El diseño de la campaña pretende ser eficaz con todos estos públicos.

El director gerente de TARSA, José Vicente Castaño, y su cofundadora Olga Pozo ha manifestado que "resulta especialmente bonito y emocionante realizar esta campaña precisamente cuando cumplimos 20 años. Nuestra fuerte vinculación con la ciudad que nos vio nacer, y el conocimiento que tenemos de nuestra Festa, nos llena de responsabilidad y también de alegría al pensarla y ponerla a disposición del Patronato".

El presidente ejecutivo del Patronato, Fernando García ha mostrado sus satisfacción y agradecimiento a TARSA, por su colaboración altruista en el diseño de la campaña publicitaria que persigue dar publicidad de la venta de las entradas de las representaciones, con el objetivo de conseguir un mejor nivel de ingresos que permita el equilibrio presupuestario necesario para el mantenimiento y conservación de la Festa, pero, además, impulsar y aumentar la difusión del drama sacro-lirico, ampliando su alcance cultural a todos los públicos, haciendo especial hincapié en los sectores de población que todavía no conocen la representación, y, con ello, posicionar el Misteri d´Elx en un lugar destacado dentro del ámbito cultural.

LAS PIEZAS DE LA CAMPAÑA

Una imagen de la bajada de la Magrana de las últimas representaciones de agosto de 2017 (obra de José García Domene), ilustra la pieza que luce el eslogan "Sentirás algo único". Pensada para público foráneo y que desconoce la Festa, pretende evocar las sensaciones que contemplar y vivir La Festa suscita.

"¡Déscubrelo! No podrás olvidarlo" Una foto de Joaquín de Haro del comienzo de la representación, desde la puerta principal de la Basílica es la imagen de esta pieza que, en esta ocasión, apela al público que conoce un poco más el Misteri d´Elx. Jugando con el doble sentido del verbo descubrir, invitamos al espectador a no quedarse en la puerta, a entrar a la iglesia, a verle la cara al niño que canta, y a vivirlo porque será una experiencia que no podrá olvidar.

"Te sorprenderá" Santo Tomás entra en escena por el andador y expresa su gran sorpresa por encontrarse en ese momento ahí. La imagen (también de José García Domene) es una panorámica de la iglesia abarrotada y expectante por lo que va a acontecer.

"Te llegará al alma" Es indudable que a todos los que les apasiona la Festa se emocionan: su trama, su puesta en escena y su música embarga y llega a lo más profundo. Y el alma tiene un papel protagonista en la obra: cuando la Virgen muere humana asciende en forma de muñeca y vuelve a descender para unirse al cuerpo antes de su asunción divina. La foto de Sixto Marco reproduce el momento en el que el alma se va al Cielo.