Los aparcamientos traen de cabeza al Parque Empresarial

El Ayuntamiento consensuará con los empresarios las zonas para los nuevos parkings.

Con más de 11.000 trabajadores, se cuentan por miles los vehículos que cada día se desplazan hasta Elche Parque Empresarial, donde el problema de los aparcamientos trae cola. Durante años, los empresarios no han hecho más que pedir inversiones municipales para mejorar el estacionamiento en el enclave industrial, y, durante los últimos años, la Concejalía de Tráfico ha llevado a cabo algunas modificaciones en la señalización horizontal para eliminar carriles en calles en las que no hacían falta, con el fin ganar aparcamientos. No obstante, la costumbre de dejar el coche en cualquier parte, ya sea en esquinas o dentro de las mismas glorietas, sigue intacta en el parque, mientras algunas zonas de aparcamientos permanecen prácticamente vacías. «Se trata de un problema de sensibilización de los conductores», apuntó el edil de Tráfico, Héctor Díez, que admite que, pese a ello, no se ha intensificado la acción policial.

Desde la Entidad de Conservación de Elche Parque Empresarial consideran que la zona céntrica, donde está el bulevar, y que cuenta con la mayoría de los establecimientos comerciales de la zona, es la más deficitaria en plazas de aparcamientos. Y es precisamente en este punto donde los usuarios han tomado por costumbre aparcar en cualquier parte, aunque a unos metros queden plazas libres en las áreas reservadas para el estacionamiento de vehículos.

La situación queda a la vista todas las mañanas, y más aún en las horas centrales del día, cuando los dos carriles de las glorietas más próximas al bulevar se reducen a uno, por el estacionamiento irregular de vehículos, que ponen en riesgo la seguridad vial.

La intención del Ayuntamiento ilicitano, según indicó el edil Héctor Díez, es seguir incrementando las plazas de aparcamiento en las calles donde sea posible establecer el sistema de estacionamiento en batería. En 2016 se destinaron 15.000 euros para crear 256 plazas, cambiando el aparcamiento en línea por el de batería en varias calles. Una segunda actuación similar, con una inversión de 12.400 euros, se llevó a cabo hace tan sólo unos meses, con la que se ganaron otras 178 plazas de estacionamiento. En total, destacó el edil de Tráfico, Héctor Díez, «hemos creado más de 500 plazas, que son las que podría ofrecer un aparcamiento subterráneo».

Inversión

Dado que la problemática en el centro del enclave industrial ilicitano sigue persistiendo, la intención municipal es destinar una partida de 50.000 euros, que sacará de una ayuda del Ivace que tiene previsto recibir el Ayuntamiento de Elche. Este dinero se destinará a mejorar la señalización vial de Elche Parque Empresarial, y a la creación de nuevas plazas de aparcamiento en batería, en las calles que se consensúen con la entidad de conservación, ya que en todas no resulta viable por la necesidad de garantizar la circulación de los tráilers de grandes dimensiones que cada día se mueven por el enclave empresarial.