Cruceristas "desembarcan" en Elche

El organismo autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Elche, Visitelche, ha recibido hoy a 300 cruceristas en el municipio que han decidido visitar Elche atraídos por los reclamos turísticos más populares ilicitanos como son el centro histórico, el Palmeral y el comercio. Se trata de los y las turistas que han llegado al puerto de Alicante con los cruceros MS Seven Seas Explorer, Navigator of the Seas y Jewel of the Seas, con una capacidad total de 6.000 cruceristas.

Visitelche colabora directamente con los tour operadores que trabajan desde el Puerto de Alicante y el puerto de Cartagena para atraer a estos turistas al municipio y aprovechar los puertos cercanos y la gran afluencia de visitantes que acuden desde el mar. Por ello, Visitelche ha preparado actividades relacionadas con los oficios tradicionales en el huerto de San Plácido: la artesanía de la palma blanca y una exhibición del oficio de palmerero, con una demostración de los principales trabajos que se llevan a cabo en las palmeras para su cuidado, conservación y producción de dátiles y palma blanca.

También han podido disfrutar de visitas al Parque Municipal, el centro histórico y el Jardín Huerto del Cura, entre otros, donde además han tenido la oportunidad de degustar productos típicos de Elche.

"La cercanía de los puertos marítimos y que nuestro municipio no cuente con uno nos obliga a Elche a estrechar colaboraciones con las ciudades vecinas y atraer a los máximos turistas a nuestro municipio, que lo conozcan y que completen así su parada en el Mediterráneo", ha señalado la edil de Turismo, Mireia Mollà y ha asegurado que "gracias al mimo de las personas que conforman el equipo de Visitelche los visitantes se llevarán una magnífica experiencia de Elche con lo que esperamos que se conviertan en embajadores de nuestros atractivos turísticos y culturales".