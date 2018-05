El tripartito cede ante la presión y extenderá la peatonalización a más zonas del centro en unas obras por fases

La cuenta atrás para buscar un consenso en la peatonalización de la Corredora en un plazo de 90 días ha comenzado. Tras decidir hacer un alto en el camino por la presión política y vecinal y aplazar las obras, las plataformas y el equipo de gobierno se volvieron ayer a ver las caras, junto a los portavoces de la oposición. Comenzaba así la primera reunión para tratar de buscar un acuerdo, reconfigurar el plan del PSOE y Compromís y contar con una resolución sobre el Mercado Central, después de que la pasada semana se celebrara una primera toma de contacto entre todos los grupos políticos.

El tripartito se comprometió anoche a ampliar el estudio de la reordenación del tráfico a más zonas del centro, con informes de contaminación, desvíos y movilidad del autobús, junto a una ampliación de la peatonalización que comprenda más calles que la Corredora, y que se extienda a más áreas del casco urbano, incluso a El Raval. A esta promesa se suma también la de clarificar de forma administrativa qué pasará con el Mercado Central y mejorar el mobiliario y la iluminación del enclave céntrico.

Representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche (ACCE), la Asociación de Vecinos de la calle Ángel y adyacentes, la Nueva Asociación de Comerciantes de Elche Centro, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Vecinos de El Raval y la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional acudieron al encuentro, celebrado a última hora de la tarde y que duró casi tres horas.

El alcalde, Carlos González, aseguró que el equipo de gobierno se pondrá a trabajar de «inmediato» para encargar los estudios de tráfico, así como para encargar la redacción de los proyectos que tengan que ver con la peatonalización integral del centro histórico y comercial. Algo que se ejecutará por fases, según apuntó la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, con el objetivo de comenzar con la Corredora y la Plaça de Baix.

La Asociación de Comerciantes del Centro de Elche se alineó con la plataforma Elche Piensa y defendió precisamente un plan completo para el centro. Incluso se mostraron más firmes y aseguraron que no apoyarán la peatonalización si el Ayuntamiento no realiza un estudio completo de reordenación del tráfico, con el objetivo de valorar el impacto en calles como Maestro Serrano, Aspe, Mayor del Pla, Juan Ramón Jiménez, Ángel, entre otras. Algo que también respaldaron desde el colectivo de vecinos de El Raval y adyacentes, que se han rebelado contra el aumento del tráfico en estas zonas, donde el Ejecutivo local pretendería desviar los autobuses. La Asociación de Vecinos de El Raval pidió, incluso, extender la peatonalización también a más zonas de este barrio. Mientras, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y desde Nace se mostraron partidarios de no eternizar el proyecto y hacerlo realidad cuanto antes.

Los vendedores del mercado provisional hicieron presión en defender el proyecto con el aparcamiento como clave para el centro. En esta línea, coincidió sobre todo el PP, que salió en defensa del aparcamiento subterráneo y de la nueva plaza de abastos para revitalizar la zona. Desde Ciudadanos reclamaron que todos los informes se pongan sobre la mesa y que se pueda llegar a un consenso recogiendo todas las aportaciones de los colectivos. Mientras, desde Ilicitanos por Elche coincidieron también en la necesidad de ampliar los estudios de tráfico y de llegar a un acuerdo entre todos.