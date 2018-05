Reconocimiento a Luis Paredes Marco, nadador Ilicitano de alto rendimiento, quien ha sido galardonado como mejor deportista discapacitado otorgado en la Gala del Deporte Provincial.

Si algo está por encima de todas las cosas es el reconocimiento a un deportista, a su dedicación y esfuerzo día a día, sin descanso, para llegar a convertirse varias veces en campeón de España, Campeón de Europa y Campeón del Mundo.

Pero como es en este caso, si el deportista es discapacitado intelectual, autista de alto rendimiento , el reconocimiento ya no es un deber, es una obligación moral, de conciencia.

Porque Luis, personas como tú son las que necesitamos para reflejarnos en ti y superarnos como seres humanos día a día.

Tu lucha por ser el mejor en la natación te ha reportado importantes beneficios para la mejora de tu vida, gracias a la independencia que te ha dado el deporte y la competición de alto rendimiento has cosechado grandes logros en tu vida, has hecho cursos de formación, lo cual te llevó a hacer las prácticas en un importante comercio en el cual quedaron encantados con tu profesionalidad y disciplina, has ido a la Universidad!!! Si Luis!!! A la universidad, otro grandísimo sueño cumplido, y a falta de una, a dos!!! te ha llevado a formarte en la vida, sales con tus amigos al cine, coges el transporte público, te defiendes y desenvuelves como pez en el agua que eres Luis.

Por todo esto y tras tres nominaciones al mejor deportista discapacitado en la Gala Provincial del Deporte, por fin y a la tercera va la vencida!!! Se te ha reconocido como mejor deportista del año.

Gracias Luis por ser un gran ejemplo para todos los luchan cada día con sus limitaciones, y para los que nos quejamos a diario por cosas absurdas sin tener limitaciones.

Gracias Luis por llevar el nombre de tu ciudad y la mía, Elche, a lo más alto. Eres un Campeón, en la vida y el deporte.

Me inclino ante ti, y ante tu familia, gracias a su apoyo y a su sacrificio, habéis llegado donde estáis, porque esto es tuyo, pero también un mucho de tu familia, quienes se merecen también este reconocimiento.

Vamoooossss Luisss!!!!

Aure Grau Mecha

Amiga de la familia, pero sobre todo, seguidora de Luis.