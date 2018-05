Jornada de recuerdos y homenajes

El 6 de mayo de 1978 el Hospital General de Elche abrió sus puertas. Fue el primer gran centro hospitalario de la ciudad, que acabó con el desplazamiento de los pacientes a Alicante. La efeméride fue conmemorada ayer en un multitudinario acto en el salón de actos del Hospital General, y reunió a buena parte del personal sanitario que cortó la cinta hace ya cuatro décadas. De hecho, fueron los grandes homenajeados de la jornada, ya que se les entregó una placa conmemorativa y un diploma que acredita que fueron los primeros pilares del Hospital General. El tiempo pasa, y aunque muchos de ellos se han jubilado o han cambiado de centro hospitalario, aún algunos, los que entraron a trabajar en su juventud, continúan desarrollando su labor en el hospital ilicitano. «Y hasta que nos jubilemos», señalaban ayer.

Este es el caso de María Rosa Catalá. Fue una de las primeras auxiliares de enfermería en pisar las instalaciones, antes de que abrieran al público, pero también de las primeras en utilizar sus servicios. El 8 de febrero de 1978, cuando las puertas aún no estaban abiertas al público, Paloma se encontraba preparando las camas para los futuros pacientes. A sus 20 años de entonces, estaba embarazada, y lo que nunca imaginó fue que diera a luz allí mismo, atendida por los que se convirtieron en todos estos años en sus compañeros de servicio. Su implicación con el Hospital General ha sido máxima durante estos años. Aunque es natural de Alicante, nunca contempló el traslado. «Esta es mi casa, le tengo mucho cariño, y nunca se me ha pasado por la cabeza irme a ningún otro sitio. Aquí sigo, y seguiré hasta el último día».

Anécdotas como esta se sucedieron durante toda la jornada de ayer. Y es que quien mejor con0ce estos 40 años del Hospital General son precisamente los que han vivido su historia día a día. Muy bien se la sabe quien fuera el primer gerente de las instalaciones, el doctor Justo Medrano. Los inicios no fueron fáciles, ya que el personal que entonces se puso al frente del centro no quiso abrir las puertas al público hasta que no tuviera unos mínimos equipamientos con los que atender de forma digna a la población. Tampoco lo fueron los años posteriores, cuando el inmueble tuvo que acoger a los pacientes de alrededor de la ciudad a y los de la Vega Baja. «Una época de masificación, camas en los pasillos y caos», como recordó Justo Medrano, que se aliviaron en parte con la apertura de los hospitales de Elda y Orihuela. Mucho más tarde llegarían los del Vinalopó, en Elche, y Torrevieja, lo que permitió al Hospital General de Elche, que para muchos sigue siendo la Residencia, afrontar nuevos retos y ofrecer una mayor calidad asistencial.

Con tantos recuerdos encima de la mesa, también hubo espacio para la emoción. El secretario autonómico de Sanidad, y profesional del Hospital General, Narcís Vázquez, no pudo contener la emoción cuando recordó toda su experiencia en el centro. Y hasta se le saltaron las lágrimas cuando la consellera de Sanidad, Carmen Montón, invitada al acto, agradeció toda la carrera profesional y su «compromiso, desde que empezó la legislatura, por la defensa de una sanidad pública universal».

Montón apuntó a que su departamento seguirá apostando por el Hospital General, en la línea de la actual legislatura, cuando se ha puesto en marcha el Plan de Dignificación de las Infraestructuras Sanitarias, por el que se habrán invertido 10 millones de euros a mediados de 2019.

En cuanto a la remodelación de otros espacios, como el centro de salud de San Fermín, con 20 años más a las espaldas que el Hospital General, Montón aseguró que «ojalá tuviéramos más tiempo» para continuar invirtiendo en el departamento, pues los 10 millones de euros ya anunciados, estan comprometidos, por lo que, en todo caso, habría que dejarlo para otra legislatura. En cuanto al segundo centro de salud de Altabix, reiteró que la Conselleria y el Ayuntamiento de Elche están trabajando en la cesión del terreno, un trámite «complicado, pero estamos en el buen camino», matizó. La Capella del Misteri d'Elx cerró el acto con su interpretación.