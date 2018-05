Un escape de gas obliga a confinar a los vecinos de toda una manzana dos horas

Un escape de gas debido a unas obras en la calle Torres Quevedo de Elche, a la altura del número 8, han obligado a los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó a cortar la calle en toda la manzana, por seguridad, y a confinar a vecinos y viandantes en sus casas y coches. Una máquina ha ocasionado una fractura en una tubería de conducción subterránea, por lo que, hasta que la empresa encargada del suministro no ha cortado el gas, no se ha podido levantar ese perímetro de seguridad. Unas labores de seguridad que han tardado cerca de dos horas, según han traslado desde el Parque de Bomberos. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, y no ha habido que lamentar más daños.

Los vecinos han estado cerca de dos horas sin poder salir de sus casas, por precaución, y ahora se investigará cómo ha podido suceder este incidente, ya que, en teoría, este tipo de canalizaciones están señalizadas para evitar precisamente este tipo de incidentes.