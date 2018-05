El Hospital General cerrará los centros de salud por la tarde en julio y en agosto

Uno de los dos SAMU de Elche se desplazará a Santa Pola.

El Hospital General de Elche cerrará todos los centros de salud del casco urbano de la ciudad por las tardes en julio y en agosto, debido a la «escasa demanda» por parte de los pacientes, según apuntaron desde la dirección del centro hospitalario. El año pasado se mantuvo abierto el de El Raval, pero el hecho de que ya se hayan engrasado los engranajes, tras más de un año en funcionamiento, del segundo PAS de la ciudad, en el centro de salud de Altabix, unido al hecho de que el pasado verano El Raval apenas registró actividad por la tarde, ha originado que desde la dirección se tome la decisión de no abrir ningún consultorio en el horario vespertino. Desde Sanidad no dan cifras, pero fuentes consultadas por este diario señalan que hubo tardes en el verano de 2017 en las que tan solo se atendieron a tres o cuatro pacientes, por lo que no compensa mantenerlo abierto, ya que el ahorro en personal y mantenimiento es importante. Así, todas las urgencias médicas se derivarán al PAS de Altabix, del que dependen los pacientes del Hospital General de Elche.

Mientras tanto, el departamento del Vinalopó aún no ha tomado una decisión sobre el refuerzo sanitario y plan de acción de cara el próximo periodo estival, aunque el año pasado sí mantuvo abiertos los centros de salud por la tarde. En principio, la decisión para este año se tomará en breve.

Otra de las cuestiones más criticadas en cuanto a gestión sanitaria en la ciudad durante el periodo estival, como es el desplazamiento de una de las dos unidades del SAMU a Santa Pola, se mantendrá este año. No obstante, y como ya ocurrió en el ejercicio pasado, el servicio se reforzará en Elche con un vehículo medicalizado de atención rápida, lo que se conoce como un Soporte Vital Avanzado. Esta unidad es similar al SAMU, pero no lleva camilla.



Refuerzos en el litoral

El cierre de los centros de salud afecta solo al casco urbano de Elche, pues en otros puntos del litoral se reforzará el horario y el personal para atender a los usuarios, que en época estival se concentran en las pedanías costeras ilicitanas y Santa Pola. Así, habrá un tercer PAS en la ciudad, ya que, como es habitual, entrará en funcionamiento el de El Altet, que se habilita solo en verano. De la misma forma, sí abrirán por la tarde los centros de salud de Arenales, El Altet y La Marina, para dar servicio de cara al aumento de población en estas zonas.

En Santa Pola, cuya gestión sanitaria también depende del Hospital General, además del PAS habitual, abrirán por la tarde tres consultorios, el que se ubica en Santa Pola del Este, el de Casa del Mar y el de Playa Lisa. Además, desde la villa marinera se desplazará, como viene siendo habitual, un médico hasta Tabarca, ya que se trata del punto sanitario más próximo a la isla, por lo que esa gestión también depende del Hospital General.

Los sindicatos sanitarios pidieron ayer que los refuerzos de personal se traduzcan en un refuerzo real, ya que el año pasado «vendieron como refuerzo lo que en la práctica fue cubrir vacaciones del personal, y eso en zonas de gran concentración de población no es suficiente», según destacaron.

Lo que aún está por ver es qué hará el Hospital del Vinalopó con sus centros de salud. El año pasado los mantuvo abiertos durante las tardes de verano, lo que desató las críticas de algunos pacientes por el agravio comparativo que suponía con respecto a los que están adscritos al Hospital General. Desde la dirección del Vinalopó, en este sentido, apuntaron ayer que aún no se han reunido para abordar la organización de los servicios de cara a verano. Así las cosas, hasta dentro de unas semanas no se sabrá con certeza si se mantendrán abiertos también este año.