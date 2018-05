Cortos con recorrido internacional

Séptimo arte. El cortometraje Timecode ha supuesto un espaldarazo para la carrera del director barcelonés Juanjo Giménez. Con esta obra, ha logrado ganar el Goya y la Palma de Oro del prestigioso Festival de Cannes, así como la nominación para el Oscar. El realizador compartirá esta noche se experiencia con los jóvenes participantes en la Mostra de Cinema d'Elx, que vivirá su ceremonia de clausura en el centro de cultura L'Escorxador.

Un director de prestigio en el mundo de los cortometrajes, Juanjo Giménez (Barcelona, 1963) es el principal invitado a la ceremonia de clausura de la vigesimoprimera edición de la Mostra de Cinema Jove d'Elx, que tendrá lugar a partir de las 21.30 horas de hoy en el centro de cultura L'Escorxador, en una cita en la que se dará a conocer el nombre de los grandes triunfadores de este año. Antes de que el jurado anuncie los vencedores, los asistentes podrán empaparse del conocimiento de Giménez, que participará en una mesa redonda que estará moderada por el realizador local Chema García Ibarra.

Aunque el universo de los cortometrajes está muy ligado al amateurismo y, sobre todo, a los jóvenes que intentan abrirse camino en el séptimo arte, los presentes hoy en L'Escorxador podrán conocer de primera mano la historia del director catalán, que en los últimos años ha dado un subidón gracias a una obra que le ha abierto las principales puertas, tanto a nivel nacional como internacional: Timecode.

Basado en las vivencias de una vigilante de seguridad cansada de su trabajo y de la monotonía de su vida, Timecode ha permitido que Giménez se alzara con el Goya al mejor cortometraje en 2016, año en el que también alcanzó la gloria fuera de las fronteras españolas, al conseguir la Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cannes. Sus hitos no se detuvieron ahí, ya que el pasado año también pudo vivir el glamour de Hollywood de primera mano, al ser nominado para el Oscar, aunque en este caso no consiguió el triunfo final y regresó al territorio patrio sin la preciada estatuilla.

«Es muy positivo que nos ofrezcan la posibilidad de colaborar con la gente que está empezando. Yo soy veterano en esto, pero siempre he seguido con los cortometrajes. Si mi presencia puede motivar a la gente que está empezando en Elche, bienvenido sea», apunta Giménez, que considera que ahora los jóvenes tienen más fácil grabar sus primeras obras, gracias a la «democratización» que ha aportado la tecnología a lo largo de las últimas décadas.

Su visita a Elche le trae al director muchos recuerdos, sobre todo de sus participaciones en el Festival de Cine, en el que compitió por primera vez en 1994 con un par de cortometrajes y en el que después ha repetido en diversas ocasiones. «Dentro del circuito de cortos español, el Festival de Cine de Elche es uno de los que más solera tiene», subraya el barcelonés.

En la mesa redonda de esta noche, Giménez expondrá ante los jóvenes realizadores ilicitanos las posibilidades internacionales que puede tener un cortometraje, algo que él ha experimentado en de primera mano gracias a Timecode. Pese a ello, no se ha planteado dar el salto a Hollywood. «Ahora mismo estoy implicado en un proyecto de producción española y no he querido buscar ofertas en el extranjero», concluye.