Tomás Domenes toma las riendas de la Federación de Peñas

Tomás Domenes fue elegido ayer por la noche nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche, tras las votaciones que se realizaron después de la asamblea general celebrada en el Martínez Valero entre los representantes de los distintos grupos de animación de la entidad ilicitana.

Tras dos años de mandato, Edgar Juan Pascual, que también se presentaba a la reelección, dio el relevo a Domenes, que logró 11 de los 16 votos posibles.

Domenes Arenas (Gor -Granada-, 28-11-1962) cuenta como vicepresidente con Ismael Ruiz; Mario Paya ejercerá de secretario; y Rubén Nortes hará funciones de tesorero. El nuevo presidente declaró que «tras haber salido nuestra candidatura como la más votada, no puedo dejar de dar las gracias a los que han confiado en nosotros y decir que me llena de ilusión». Seguidamente señaló: «Procuraremos no defraudar a nadie y que la Federación vuelva a ser numerosa y participativa. Hay que conseguir la paz social».