El precio del agua abre otra guerra en el campo

Riegos de Levante sostiene que el coste es el aprobado en la asamblea de 2017 y carga contra la comunidad de base por responsabilizarles del incremento.

La reapertura del trasvase Tajo-Segura sigue dando quebraderos de cabeza a los regantes del Camp d'Elx. La llegada de nuevos caudales no ha hecho más que reabrir las heridas entre varias comunidades de base, próximas a la anterior cúpula de la comunidad general de Riegos de Levante, y la dirección actual de la comunidad general. La última polémica llega de la mano de un incremento en la tarifa del agua del trasvase que ha anunciado la comunidad de regantes de la Sexta y la Séptima, y que atribuye, en una carta informativa, a la gestión de Riegos de Levante. La carta, al final, no ha dejado contento a nadie: los agricultores no han ocultado su indignación por el incremento; desde Riegos de Levante, por su parte, sostienen que ellos no han aplicado subida alguna, que los precios son los que se aprobaron en 2017, y cargan contra la comunidad de base por atribuirles la subida.

De entrada, según la carta de la Sexta y la Séptima, el agua va a pasar a costar 70 euros la hora, cuando antes su precio era de 53 euros. En el escrito a los regantes de la comunidad de base se les indica que, «debido al aumento en el precio del agua del trasvase por parte de la comunidad general de Riegos de Levante, la comunidad de la Sexta y la Séptima Elevación de Elche se ve obligada a aumentar el precio del agua del trasvase con un importe de 70 euros».

Una explicación de la que Riegos de Levante se desentiende totalmente. De hecho, el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, afirmó ayer por la tarde que «es falso que hayamos subido el precio del agua». Desde la comunidad general indicaron que la tarifa del agua de riego se mantiene durante todo el año igual, y que es la que se fijó en la última asamblea de 2017, cuando se optó por crear un precio único para todos los tipos de agua, al margen de su procedencia, de 0,25 céntimos por metro cúbico, lo que deja un precio final de 45 euros la hora a las comunidades de base, que deben sumar el coste del traslado a sus agricultores.

Desde la comunidad general entienden que con este precio la Sexta y la Séptima no puede mantener una tarifa de 53 euros, ya que sería deficitaria, pero, a la vez, insisten en que el motivo de que la suba a 70 euros no se debe a un aumento del precio realizado en Riegos de Levante, donde el coste para el agua del Tajo-Segura es el mismo durante todo el año, el que se aprobó en la última asamblea de 2017.

Por este motivo, desde la dirección de Riegos de Levante expresaron su malestar por la información que se está haciendo circular entre los regantes, en la que se les apunta como los responsables de una subida de las tarifas que, insisten, no consta en ningún acta aprobada en la asamblea.

Esta nueva polémica llega poco después de que Riegos de Levante haya tenido que hacer frente a otras informaciones que consideró contradictorias, y que también tenían el agua del trasvase como fondo. Se trató de un tema difundido en la comunidad de regantes de Crevillente, donde se estaba acusando a los dirigentes de la comunidad general del retraso en la llegada del agua a los cultivos.

En este caso concreto, la dirección de Riegos de Levante informó de que se estaba repartiendo el agua del trasvase conforme se iba solicitando, y que su trabajo no estaba detrás de las suspensiones de venta de agua del trasvase en esta comunidad de base.