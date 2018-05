Las goteras vuelven al edificio Altabix de la UMH

Las lluvias registradas desde anoche en la ciudad han devuelto una imagen clásica al edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández de Elche: la de una decena de cubos repartidos por todas las instalaciones para recoger el agua que se filtra por el techo. Una goteras que, pese a que no han cogido por sorpresa a nadie, han desatado de nuevo las críticas de la comunidad educativa por el nulo mantenimiento de las infraestructuras que se prolongan año tras año. Y es que esta situación no es nueva. "Ocurre cada vez que caen cuatro gotas, y la solución es siempre la misma, cubos por todos los lados para recoger el agua, pero no se arregla el techo", ha recalcado esta mañana una estudiante.

Pese a los numerosos cubos, había lugares donde el agua caía igualmente y mojaba todo el suelo "lo que puede llegar a ser un peligro", ha señalado otro alumno. Desde la comunidad educativa reivindican, por tanto, soluciones definitivas a un problema que se arrastra desde hace años y que, aún hoy, continúa sin solución.