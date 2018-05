Aparcisa rechaza una rescisión negociada del contrato del Mercado Central

La concesionaria del proyecto del nuevo Mercado Central ha rechazado hoy de forma tajante una rescisión negociada del contrato con el Ayuntamiento. Aparcisa ha descartado la alternativa planteada por PSOE y Compromís tras el informe del órgano asesor de la Unesco, el Icomos, que se contrapone a una plaza de abastos con aparcamiento subterráneo al ver riesgo para el Patrimonio de la Humanidad del Misteri.

Rodeados de los vendedores del mercado provisional, desde Aparcisa han comparecido esta mañana en oposición a las intenciones de los principales socios de Gobierno. Han asegurado que han pedido ya una reunión con el Icomos, junto a la asociación de vendedores del Mercado, después de que ayer se reuniera el alcalde, para que tengan en cuenta su posición a favor de la viabilidad del proyecto. Se aferran a que este comité asesor es un organismo consultor, que ha tenido en cuenta la opinión de las plataformas, al igual que el informe del Consell, del técnico de Patrimonio y el informe enviado por el Ayuntamiento.

El gerente, Álvaro Gordillo, ha denunciado que "el Ayuntamiento está defendiendo una posición anacrónica", ha achacado la situación actual a un "tema de interés político" y ha criticado que "lo único que hemos recibido han sido patadas". Ha cifrado en alrededor de 15 millones de euros las indeminizaciones que reclamarían al Consistorio ilicitano en caso de anular el proyecto. Apuntan a que seguirán cumpliendo con el contrato y con las excavaciones y rechazan prescindir el aparcamiento subterráneo.

"Un contrato público no se puede deshacer así como así. En las cláusulas del contrato solo hay un motivo para rescindirlo y es que aparezcan restos arqueológicos de valor y no ha sido así", ha afirmado Gordillo.

Aparcisa ha vuelto a pedir una reunión con los técnicos del Ayuntamiento para continuar trabajando en el mismo sentido que hasta ahora.

Por su parte, tras la reunión de ayer en Burgos, con la directora del Icomos, Begoña Bernal, Carlos González, que ha venido a reafirmar el contenido del informe sobre los riesgos para el Misteri, ha pedido una reunión urgente con Aparcisa.

"Si el alcalde me pide buscar soluciones para peatonalizar Major de la Vila me presto. Pero si es para buscar soluciones para deshacer el contrato, no lo voy a hacer", ha señalado Gordillo.

Desde Compromís, su portavoz, Mireia Mollà, también se ha pronunciado hoy. "El informe de Icomos indica lo que llevamos advirtiendo desde Compromís y es la negligencia y la irresponsabilidad del anterior gobierno del Partido Popular que cerró una relación contractual pensando solamente en los intereses de una empresa privada de aparcamientos, en sus intereses electoralistas y no en los intereses de la sociedad ilicitana y nuestros patrimonios más preciados y representativos", ha señalado.