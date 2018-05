Un taxista de Alicante da positivo en el consumo de anfetaminas en el aeropuerto

La Policía Local de Elche denunció el sábado a un taxista de Alicante que dio positivo en el consumo de anfetaminas/meta-anfetamina, durante un control rutinario. Además, los agentes detectaron otras irregularidades, como no haber realizado el control meteorológico del aparato taxímetro y no llevar expuestas las tarifas oficiales. De esta forma, se inmovilizó el vehículo, ya que no se puede consumir bajo los efectos de los estupefacientes, y se elevó una sanción por el resto de infracciones.

Los agentes realizaron las pruebas al ver indicios de consumo de estupefacientes. Unos controles que realizan tras una formación específica para aprender a detectar este tipo de situaciones.