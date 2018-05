El PSOE plantea ahora dar marcha atrás con el Mercado tras el informe sobre el impacto para el Misteri

El alcalde apunta a una rescisión negociada con la firma o replantear el proyecto.

Otra losa sobre el Mercado Central y el aparcamiento subterráneo, y esta vez procedente de altas instancias. El comité asesor de la Unesco, el Icomos, se ha pronunciado, y lo ha hecho para pedir al Ayuntamiento que tumbe el proyecto advirtiendo incluso del riesgo que podría correr el Misteri como Patrimonio de la Humanidad, al igual que los bienes de interés cultural que se encuentran integrados en la Vila Murada.

Tajante y sin rodeos. Así ha sido el veredicto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. En un informe de apenas tres páginas pone de manifiesto que el proyecto adjudicado por el PP es incompatible con la distinción de la Unesco. Un argumento que dibuja ahora un nuevo escenario en el futuro del inmueble de abastos, que podría pasar por una negociación con la concesionaria, Aparcisa, para rescindir el contrato. Al menos en esto coincidieron ayer, en parte, los principales socios de Gobierno.

Desde el PSOE, el alcalde, Carlos González, apuntó a dos alternativas: replantear el proyecto y hacerlo compatible con el Patrimonio de la Humanidad o, bien, negociar un acuerdo con la empresa para poner punto y final a la concesión. No obstante, prefirió esperar a la reunión prevista hoy con el Icomos. Mientras, Compromís habló de una salida dialogada entre el Ayuntamiento y la empresa. No obstante, no ha sido interpretado así desde el PP y Ciudadanos, desde donde cuestionaron el escrito del Icomos al considerarlo sesgado e incompleto. Por su parte, Ilicitanos por Elche se alineó con PSOE y Compromís, y reclamó ponerse en marcha con la rehabilitación. El único que no se pronunció fue el Partido de Elche.

Directamente, el informe remitido al Ayuntamiento con fecha del 5 de mayo, y firmado por la presidenta del Icomos, Begoña Bernal, propone el desistimiento del proyecto «Nuevo Mercado Central en Elche, con aparcamiento subterráneo y urbanización del entorno» en sus términos actuales. Apunta a esta determinación para evitar, así, una alteración del ámbito de la zona en la que se desarrollan diversas funciones ligadas al Misteri, lo que podría producir «un menoscabo del valor» por el que fue incluido en la lista de Unesco.

De este modo, esta institución, encargada de afianzar ante la Unesco su papel de consejero técnico y especialmente en el campo de la elaboración de la lista del Patrimonio Mundial y del seguimiento de los bienes inscritos, habla también de decisivos perjuicios y de daños irreversibles. Indica que el proyecto presenta numerosas carencias o ausencias sobre los riesgos y, sobre todo, pone el foco en el impacto de la circulación que generaría el aparcamiento subterráneo en la zona. En este sentido, tacha de «incremento descontrolado» el tráfico rodado, sin dejar de lado la consecuencia del aumento de ruidos y contaminación. Es más, añade que «es de alto impacto» para La Festa d´Elx y que alterará de «manera grave» el tradicional ambiente y los usos tradicionales.

Argumenta, en este sentido, que el aparcamiento ocupa una posición de «máxima de proximidad» con el Misteri y advierte de que cualquier tipo de intervención podría repercutir negativamente. A todos estos reparos que ha sacado el Icomos al proyecto, se suma otro. Y es el reproche que hace a la ausencia de un estudio de impacto patrimonial en toda la documentación referida al nuevo Mercado. Algo que forma parte de una recomendación realizada por el comité asesor de la Unesco en el año 2011. La presión de colectivos locales como Àgora, el Institut d´Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, Margalló, la Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio y el Comercio Ilicitano, Ilicitanos por Elche, Salvem El Mercat, Acción Ciudadana, el Colectivo Ciudadano en Defensa de Patrimonio Ilicitano y José Joaquín Belda, tal y como están citados en el informe, han hecho mella en el posicionamiento del Icomos. Pero, sobre todo, lo que también ha calado en el consejo asesor es el informe del Consell, en concreto del técnico inspector de Patrimonio y expatrono, Luis Pablo Martínez, que ya alertó de la incompatibilidad del parking con el Misteri como Patrimonio en 2017. A su vez, la presidenta del comité nacional ha fijado posiciones en base al demoledor informe elaborado por el técnico de Patrimonio del Ayuntamiento, remitido a petición del propio organismo, en la misma línea que el del Consell.