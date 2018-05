La Policía Local investiga el vertido de ejemplares de una especie de tiburón en un huerto

La Policía Local de Elche investiga la aparición de decenas de ejemplares de lo que, a priori, parece ser una especie de tiburón en un huerto de palmeras, por si procediera de alguna remesa de pesca ilegal o de un criadero ilícito. La denuncia se interpuso el pasado 1 de mayo, cuando el propietario del huerto de palmeras descubrió estos peces, que alguien había escondido tras una palmera. Se trata de un terreno privado, situado en el Hort d'Enjoan, en la partida de Atzavares.

Su propietario, que prefiere mantener el anonimato, está acostumbrado a que arrojen en sus terrenos todo tipo de animales muertos y objetos, pero estos peces le llamaron poderosamente la atención. «Parecían los tiburones que vemos normalmente por la tele, así que llamé a la Policía Local, ya que, al ser festivo el día 1 de mayo, no estaba el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), para que se encargaran de ellos», explica el propietario. A partir de ahí, la Unidad Territorial de la Jefatura Local asumió la investigación, no sin cierta sorpresa por el hallazgo, y, aunque no se poseen muchos más datos de la procedencia de los peces, según trasladaron fuentes de la Policía Local de Elche, se está ultimando el informe de actuaciones, que será remitido al Seprona para que analice el caso e inicie una investigación más exhaustiva si lo cree conveniente.



«Se tira de todo»

Mientras tanto, los peces no se retiraron, y este agricultor lamenta que, pese a lo extraordinario de que aparezcan este tipo de animales en su huerto, no es tan raro que «tiren gatos, otros animales e incluso se hagan quemas e incendios en el huerto. No es la primera vez que tenemos que llamar a la Policía o a la Guardia Civil por este tipo de situaciones. Por desgracia, en el campo, se tira de todo», denuncia.

Por el tamaño y forma de los peces, tanto este vecino ilicitano como los agentes sospechan que puede ser alguna especie de tiburón menor. Se trata de ejemplares muy pequeños, y lo extraño es haberlos encontrado en gran cantidad, además del hecho de que alguien se tome la molestia de trasladarlos hasta este punto de la pedanía ilicitana para deshacerse de ellos. Hasta que la investigación dé sus frutos, lo cierto es que la curiosidad y la indignación se han adueñado de los propietarios del terreno, en un hallazgo poco común en el Camp d'Elx.

Los agentes locales remitirán en unos días su informe a la Guardia Civil, una vez se obtengan los últimos datos tras la denuncia de este particular. Hasta entonces, seguirá siendo un auténtico misterio cómo llegaron los peces a este huerto de palmeras, quién los dejó allí, y, sobre todo, el porqué de este vertido en este punto de la pedanía.