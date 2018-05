Fiel regreso a la obra del rey del pop

El musical Michael Jackson, I want u back llega este viernes al escenario del Gran Teatro de Elche.

rori ribes

Espectáculo. Los seguidores de Michael Jackson en Elche están de enhorabuena. Este fin de semana podrán disfrutar en el Gran Teatro con el musical I want u back, compuesto por los principales temas de la carrera del añorado artista, fallecido en 2009. Sobre el escenario sonarán canciones como Beat It, Billie Jean, Thriller o Black or white, con las que consiguió vender más discos que nadie y ser proclamado el rey del pop.

Un homenaje al ídolo añorado, que ha sido creado con el objetivo de convertirse en el punto de encuentro que demandaban sus seguidores en España. Así nació Michael Jackson, I want u back, el musical basado en la obra del genuino artista, que este fin de semana desembarca en el Gran Teatro de Elche tras haber recogido una crítica muy positiva en los escenarios en los que ha sido representado. En total, el público ilicitano podrá disfrutar de cuatro funciones, que se repartirán entre viernes (21 horas), sábado (18 y 22 horas) y domingo (18 horas).

Más de 100 minutos de música en vivo para homenajear a Michael Jackson en una fiel reproducción de su arte. Todo ello acompañado por una banda que reproduce con fidelidad el reportorio del cantante y un cuerpo de baile que está encabezado por Adrián Álvarez, considerado como uno de los mejores interpretadores de Michael Jackson en el mundo. En el Gran Teatro no dejarán de sonar los grandes temas que han forjado una de las carreras más importantes en la historia del pop y que consagraron al estadounidense como el artista con más discos vendidos.

Fallecido en 2009, el recuerdo de Michael Jackson sigue muy vivo entre sus seguidores, que ahora tienen la oportunidad de ver un espectáculo inspirado en su esencia. El Teatro Calderón de Madrid ha sido el primer recinto que ha visto interpretada esta obra, una producción de SOM Produce y Rock en Familia, que cuenta con la experiencia de haber llevado al escenario tributos similares con otros grandes de la música, como son los casos de Bon Jovi, Ramones, AC/DC, U2, Metallica, Led Zeppelin, Nirvana, Iron Maiden o Queen.

Una de las particulares de este musical es que tiene, entre su decorado, una estatua a tamaño natural del propio Michael Jackson, con la que podrán fotografiarse los incondicionales del rey del pop antes del comienzo del espectáculo. Después llegará el turno de disfrutar con míticas canciones de un ídolo que también vivió una vida marcada por las continuas polémicas que tuvo fuera del escenario. Entre sus temas más emblemáticos, no faltarán Beat It, Billie Jean, Thriller o Black or white.

La historia del protagonista de la actuación, Adrián Álvarez, conocido en el mundo de la interpretación bajo el nombre de SacMJJ, también es especialmente llamativa, ya que fue descubierto por los productores de I want u back por sus representaciones como artista callejero, unas actuaciones que ofreció durante más de cuatro años. Si Álvarez se encarga de los bailes, la voz la pone Dabeat, quien se dio a conocer a través de diferentes programas musicales de las televisiones españolas.

Un bailarín y un cantante, rodeados por una banda que pone la música en directo, son los protagonistas de un montaje en el que se suceden algunos de los temas más importantes de la historia del pop. Así se revivirá este fin de semana a Michael Jackson.