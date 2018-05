Exigen una regulación ante el "alarmante" aumento de mascotas en Elche

La Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d´Elx propone que se intensifiquen las sanciones contra aquellos dueños de mascotas que no cumplan con la ordenanza municipal de limpieza y aseo urbano, ni, por extensión, con las mínimas obligaciones de civismo en lo que respecta a las micciones y deposiciones de sus animales cuando se encuentren en la vía pública.

La federación, en un comunicado, llega a proponer incluso a las autoridades competentes, en este caso léase Ayuntamiento de Elche, "una regulación sobre el incremento alarmante del número de mascotas en la ciudad de Elche en los últimos años, debido a la acumulación diaria de orines y heces que día tras día hay en las aceras de la localidad".

Junto a ello, se propone además llevar a cabo una serie de acciones formativas dirigidas directamente a los dueños de las mascotas, con el fin de instruirles sobre comportamientos, razas peligrosas, limpieza de orines y excrementos, así como otros asuntos de interés sobre la relación entre las mascotas y el aseo urbano.

La Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d´Elx llega a proponer incluso que se lleven a cabo estudios sobre la posible regulación del número de mascotas que pueden poseer los ilicitanos.

"Finalmente, nos gustaría pedir una intensificación de las sanciones a los dueños de mascotas, sobre todo a los reincidentes que no recojan los excrementos o que no echen agua en los orines de sus mascotas", insisten desde este colectivo vecinal, desde donde se lamenta el importante gasto municipal que se realiza para solventar los problemas que generan los dueños incívicos de mascotas.

Según informaba recientemente I- J. Iniesta, las quejas vecinales por las molestias de las mascotas, por el comportamiento incívico de sus dueños, se están convirtiendo en una de las principales denuncias que llegan a la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Elche. Estos agentes han llegado a interponer una treintena se sanciones en solo dos semanas en Torrellano, en el marco de una campaña iniciada precisamente por la acumulación de llamadas de los residentes que se quejaban de orines, defecaciones, perros sin correa, y animales sin censar en la pedanía.

Así, según los datos facilitados por la Jefatura de la Policía Local de Elche, las patrullas levantaron en esas dos semanas hasta once actas de denuncia por micciones de animales, en zonas no permitidas, y que sus dueños no eliminaban. Por otra parte, otro de los puntos más incumplidos de la ordenanza de tenencia de animales pasa por el hecho de sacarlos a pasear sin correa. En este sentido, los agentes levantaron otras seis denuncias contra los propietarios de los animales por llevarlos sueltos.