La Universidad de Elche explora el factor humano en la ciberseguridad

El Centro Crimina para el estudio y la prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha organizado el primer seminario internacional "El factor humano en ciberseguridad", que se celebrará mañana martes, 8 de mayo, a partir de las 10 horas, en la sala Misteri d´Elx del campus de Elche. El evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel con el objetivo de establecer una verdadera plataforma de intercambio de conocimientos científicos y experiencias de éxito en el análisis del factor humano en la ciberseguridad y la cibercriminalidad, según informa la Universidad de Elche en una nota de prensa.

Durante el seminario intervendrán, entre otros, el catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UMH y director de Crimina, Fernando Miró; el responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Luis Hidalgo Gutiérrez; el investigador del Netherlands Insitute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), profesor The Hague University of Applied Sciences y autor de Research Agenda: The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity, Rutger Leukfeldt, o el profesor del School of Criminal Justice at Michigan State University y experto en hacking, malware y el papel de Internet como facilitador de la delincuencia Thomas J. Holt.

Con este encuentro, se pretende poner de relieve lo que, ya desde instituciones europeas, son las tendencias en investigación y desarrollo del futuro. Esto es, la necesidad de entender la ciberseguridad desde una perspectiva que vaya más allá de lo tecnológico y que tome en consideración las contribuciones de las modernas ciencias sociales para entender el comportamiento humano en el ciberespacio y, de este modo, poder generar estrategias más eficaces de prevención.

Por otra parte, la Clínica Universitaria de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha organizado durante el mes de mayo el ciclo "Educando niños felices. Desayunos con tu psicóloga", una serie de sesiones para padres que quieran estar más preparados para ayudar a sus hijos en aspectos básicos de la vida diaria. La profesora de la UMH y psicóloga María Teresa Gonzálvez impartirá la primera sesión, titulada "Qué es normal en cada etapa evolutiva", mañana martes, 8 de mayo, a las 11:00 horas, en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

Según ha explicado la profesora del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UMH María Teresa Gonzálvez, a lo largo de la infancia existen periodos en los que el niño ha de cumplir hitos en su desarrollo para que consideremos que evoluciona favorablemente como los primeros pasos, la emisión de palabras o la expresión de emociones. Conocer cada uno de estos logros ayuda a identificar señales de alarma que sugieran la necesidad de una intervención temprana.

El ciclo "Educando niños felices. Desayunos con tu psicóloga" continuará el 15 de mayo con la jornada "El descanso del niño: rutinas y hábitos"; el 22 de mayo con la sesión "El reto de comer...¡Contentos!" y finalizará el 29 de mayo con la jornada "Qué puedo hacer cuando mi hijo no me hace caso". En esta actividad colabora el ámbito cultural de El Corte Inglés, según se informa en otra nota de la UMH.