Pintor. Los cuadros de Albert Agulló, Sixto Marco, Pola Lledó y Tomás Almela formaron la primera exposición del Grup d'Elx. Este último, el único que se mantiene con vida de los cuatro, recuerda las estampas de una vida que ha dedicado de forma íntegra a su gran pasión, y en la que su hermano, Rafael, ha desempeñado un papel clave. «Una casa no daba para dos pintores y él se apartó para que siguiera yo», afirma.

Un niño de El Raval que se enamora de la pintura y utiliza como estampa para sus primeras obras el Palmeral ilicitano. Uno de los fundadores del Grup d'Elx, junto a Albert Agulló, Sixto Marco y Pola Lledó. O el maestro que con más de 80 años se encierra en el estudio que tiene en su casa de Altabix para seguir creando sobre lienzos. Todas estas escenas forman parte de la intensa vida de Tomás Almela (Elche, 1934), un artista que a la hora de recordar su trayectoria hace un alegato a favor de la importancia de seguir pintando. No arrinconó nunca los pinceles pese a que se dieron situaciones delicadas que lo propiciaban y defiende que persistirá en su arte hasta que las fuerzas se mantengan a su lado.

La pasión por pintar surgió en Almela siendo un niño, cuando vivía en la calle de la Abadía, y se ha mantenido con el paso de las décadas. También reconoce que ha sido un «sacrificio agradable» dedicar la vida al arte. Sus ganas de crear se mantienen intactas y una visita a su estudio deja entrever unos cuadros menos coloristas que los que ofrecía el ilicitano hace pocos años. «No sé si es porque me he operado de la vista o porque me he vuelto más pesimista con el paso del tiempo, lo cierto es que mi estilo ha cambiado bastante», confiesa entre bromas, sin perder, eso sí, un ápice del sentido del humor.

Los que han seguido su pintura durante años pueden apreciar el cambio de estilo que expresan ahora sus lienzos. «También varías para no aburrirte. Nunca me ha gustado la monotonía», asegura. Su línea más figurativa ha quedado atrás y la edad le lleva a un cambio de registro. «No es casualidad que las pinturas negras de Goya llegaran en la última etapa de su vida», reflexiona sobre los motivos que le han llevado a modificar el discurso de su obra en los años más recientes.

Desde los ocho años lleva trabajando su pintura, en una niñez en la que se juntaba con amigos para reflejar los paisajes de los huertos que proliferan por Elche. Tiempos en los que se pintaba de domingo a domingo porque entre semana había que dedicarse a otras labores. El interés por pintar no llegó por parte de sus padres. Fue su hermano Rafael, siete años mayor que él, el que le inculcó esta pasión. «Dibujaba muy bien y fue el que me transmitió esta afición», recuerda Almela, que después siguió formándose de manera autodidacta. «Nunca me han gustado las academias. He podido ingresar en muchas, pero siempre me he dado la vuelta cuando estaba en la puerta. La pintura es algo que nace de uno mismo», añade.

Reacio a que le adoctrinen o le marquen el camino a seguir, siempre ha preferido ir por su cuenta. Algo similar ocurrió a la hora de formar el Grup d'Elx con Albert Agulló, Sixto Marco o Pola Lledó. «Los primeros que hablamos de este proyecto fuimos Albert y yo», indica como origen de una agrupación cultural que nació para que los pintores de Elche fueran en conjunto y tuvieran más fuerza. «Luego quisieron imponernos los temas que teníamos que pintar, y aquello ya hizo que me apartara», lamenta.

Tras los años de infancia, llegaron las participaciones en concursos y los primeros premios, algo que motivo a Almela a seguir pintando. Pese a aquel estímulo, el mundo de los certámenes pictóricos generó cierta desilusión en el ilicitano, que prefirió seguir con su arte por otros derroteros. Aquella senda no pudo ser seguida por su hermano Rafael. «Una casa no daba para que hubiera dos pintores. Él, al ser yo más joven y ver que podía llegar más lejos, se dedicó a allanarme el camino. Ma ayudaba comprándome revistas de pintura», subraya.

Almela empezó pintando huertos de palmeras para pasar después a reflejar paisajes de montaña, sobre todo de la sierra de Aitana. Siempre con el objetivo de cambiar, de buscar formas y colores con los que «nacer cada día». Y así piensa continuar mientras pueda, aunque tenga que pintar sentado y no de pie, como le gusta. A su manera, sin que le impongan estilos ni caminos y reivindicando, siempre, la importancia de seguir pintando.