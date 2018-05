Las educadoras infantiles se rebelan en Elche para contener el aumento del alumnado por aula

Las educadoras infantiles de las escuelas de Elche y muchas familias alzaron ayer la voz en la Plaça de Baix contra la subida de la ratio en las aulas que ha establecido la Conselleria de Educación. Más de 150 personas se concentraron en la plaza ilicitana para exigir que la ratio se quede en 14 alumnos por aula, en lugar de 20, como pretende el conseller de Educación, Vicent Marzà.

Con multitud de pancartas y silbatos, los manifestantes reclamaron una enseñanza de calidad que no lleve aparejada la masificación en las aulas. «Queremos la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, pero no la masificación», decían ayer las cuidadoras en la Plaça de Baix.

En la protesta se aseguró que el incremento de la ratio, a 20 alumnos por clase, supondrá un descenso de la calidad de la enseñanza al tener que atender las educadoras a más niños, en una edad que exigen una mayor atención y dedicación.

Por este motivo, los sindicatos UGT y CC OO, junto a la Plataforma de Profesionales de la Educación Infantil, alzaron ayer la voz en la concentración de Elche, para exigir una mayor calidad en la Educación Infantil, lo que, entre otras cuestiones, subrayan, supone mantener la ratio de 14 niños.

Entre los manifestantes habían muchas madres y padres. Una madre, Elena Plácido, decía que «una educadora no puede prestar el mismo servicio en un aula con 14 niños que con 20 niños. La atención que prestan estas profesionales no va a ser la misma». En la misma línea se expresaban otras manifestantes que rechazaban por completo la masificación en las aulas infantiles.

La protesta se llevó a cabo el mismo día en el que se abrió el periodo de solicitud de plazas de las escuelas infantiles municipales de Elche que el próximo curso, como novedad, serán gratuitas para los niños de dos años, al asumir el coste la Conselleria de Educación.

Este hecho propició que ayer se presentara un volumen importante de solicitudes para niños y niñas de dos años, más que para los niveles inferiores. La gratuidad ha influido, por lo tanto, en la toma de decisión de las familias.

Natalia Ruiz fue una de las madres que ayer pasó por el centro social de El Raval, donde se puede solicitar plaza en las escuelas infantiles de Elche hasta el 11 de mayo. Natalia Ruiz confesó que «quiero apuntar a mi hijo porque este año va a ser gratis en dos años. De lo contrario, no podría haber asumido el coste». Esta madre indicó que tiene dos hijos mayores, a los que no llevó a las escuelas infantiles al no poder hacer frente al gasto.

La cuota mensual que se van a ahorrar las familias es de unos 250 euros. Lo que sí que van a tener que costear las familias es el servicio de alimentación, que está en 80 euros. No obstante, el Ayuntamiento está preparando una convocatoria de ayudas para subvencionarlo.

Las cinco escuelas infantiles de Elche cuentan con 380 plazas, en su mayoría para niños y niñas de dos años, ya que son las que más se demandan. Además de las escuelas municipales, en Elche también hay escuelas autonómicas, con otras 240 plazas, y las dos aulas de infantil de dos años de los colegios Dama d'Elx y Ausiàs March. No obstante, y como viene siendo habitual, las plazas públicas se quedan cortas para atender un censo de niños y niñas que supera los 4.000.