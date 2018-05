Pablo Ruz carga contra el alcalde por quedarse el PP con un concejal menos

El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, ha cargado hoy contra el acalde, Carlos González, por quedarse con un concejal menos en el pleno municipal de ayer, en concreto tras la renuncia de Luis Ángel Mateo. Algo que se sumó, además, a la ausencia de la edil Manoli Mora, pero por motivos de salud.

Al igual que ya hizo en el pleno de ayer, Ruz arremetió contra el presidente de la Corporación y hoy le ha acusado de "retorcer una vez más las normas democráticas para dejar al grupo popular con un concejal menos para asegurase una mayoría irreal que no le han otorgado los ciudadanos. Le solicitamos que recapacite, pida disculpas y trabaje en la senda del dialogo y el respeto a los demás grupos políticos". González ayer se aferró a que la dimisión de Luis Ángel Mateo fue atípica al hacerla por las redes sociales y también alegó que los populares presentaron el escrito formalmente en el Ayuntamiento días después. Apuntó a que lo normal hubiera sido que el PP trasladaran la petición de hacer el relevo lo más breve posible y dijo que no fue así.

Al mismo tiempo, Ruz ha manifestado hoy que "los vecinos del Camp D´Elx no merecen tener un gobierno municipal que obvia sus problemas y que ha votado en contra de una moción propuesta desde la coherencia y la legalidad. Son cientos de vecinos los que han recibido sin aviso previo la diligencia desde el Ayuntamiento exigiéndoles el pago de los atrasos del IBI que no pueden afrontar".

El equipo de Gobierno rechazó ayer la moción defendida por Ruz para poner en marcha medidas para paliar el incremento del IBI a causa de la regularización catastral realizada por el Ejecutivo de Rajoy, en casos en los que no haya irregularidad urbanística. Sin embargo, el alcalde recurrió al secretario municipal para aclarar si es posible exonerar del pago de los atrasos que cobrará el Ayuntamiento, por orden del Ministerio de Hacienda. El secretario dijo que no se ajusta a derecho.

Hoy, el presidente del Partido Popular de Elche, ha señalado que el alcalde "intentó desviar la atención de los concejales interpelando al secretario municipal en cuestiones que no se referían en dicha moción y tergiversando así su votación. No compartimos la actitud sectaria y autoritaria del actual alcalde, que no cuenta con la mayoría de la representatividad del pleno, y tampoco cuenta con el respaldo de su partido".

Pablo Ruz, ha apuntado a que el PP seguirá trabajando para que el Ayuntamiento, SUMA y todas las instituciones posibles pongan a disposición de todos los vecinos la información necesaria y las medidas oportunas ante el pago de los atrasos tras la regulación catastral. "Hoy mismo vamos a trasladar al director de SUMA, José Manuel Bonilla Gavilanes, nuestra moción para que la tengan en consideración y busquen todas las soluciones posibles a los problemas que el gobierno municipal no ha querido tener en cuenta", ha concluido Ruz.

Efectos en Elche



La lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Gobierno central ha destapado en el término municipal de Elche casi 10.200 construcciones ilegales, lo que se traduce en tres millones de euros sin declarar. El Catastro ha culminado así el proceso de regularización iniciado en todo el país para detectar edificaciones sin registrar y que, por tanto, no tributan al Ayuntamiento.

De este modo, tras un barrido iniciado el pasado mes de febrero y completado en octubre con fotografías aéreas, han salido a la luz 10.186 irregularidades urbanísticas, lo que supondría incrementar el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en tres millones de euros para este ejercicio. Sin embargo, según la concejal de Hacienda, Ana Arabid, desde el Ayuntamiento estiman que la cantidad extra que percibirán en 2018 las arcas municipales por la operación del Ministerio será de alrededor de los dos millones de euros, debido a los impagos.

De hecho, así lo refleja el presupuesto municipal, con una previsión de ingresos por el IBI de 57,4 millones de euros, cuando el pasado año la recaudación fue de 55,3 millones.

Piscinas, cerramientos de fachadas, barbacoas, casetas, garajes... Todo ello sin constar para Hacienda. Eso es lo que se han encontrado al peinar el término municipal ilicitano y, generalmente, en la zona del Camp d'Elx. Las áreas rurales son las que, como en el resto de la provincia, más casos han registrado. En este sentido, debido al gran número de pedanías que tiene el término de Elche, la cifra de irregularidades urbanísticas ha sido mayor que en Alicante, donde han aflorado 7.181 construcciones ilegales.