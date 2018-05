Quan s'obri la porta de la classe de bon matí, entra la Maria amb el seu papà i es troba amb la meua mirada. Ella ja em somriu. Li dic: "Hola, bon dia, Maria! Em fas un beset?". Es dirigeix a mi corrent, molt contenta per a fer-me un beset i una abraçada (jo estic a la seua alçada, esperant-la). "Quin jersei més bonic que portes!" o "Que bonica que estàs!"€ Li comente qualsevol cosa per a reforçar-li l´autoestima: em mira amb un somriure meravellós. De vegades, és ella la que envaeix l'espai amb seguretat i confiança i es posa a jugar; altres vegades l'acompanye jo a qualsevol racó de la classe. El pare i jo intercanviem la informació diària (com ha passat la nit?€). Poc després li diu adéu molt alegre, bé des del lloc on està jugant o des de la finestra. El pare se´n va tranquil i confiat.

Altres vegades no vol quedar-se, plora, em rebutja... En la breu informació diària el pare em diu que no ha dormit bé, que ha tingut una rabinada€ Si les obligacions del pare ho permeten, a vegades es queda una mica assegut al banc amb Maria o passegen per la classe oferint-li algun joguet, saluden els/les companys/es€o simplement està al seu costat tranquil·litzant-la i donant-li seguretat. Poc després és ella la que se´n va a jugar, però altres vegades necessita que l´agafe al braç una estoneta, que li faça una abraçada... que la comprenga, que tinga temps per a ella. Li dic al pare que se´n vaja tranquil, que de seguida li´n passa i li diem adéu. Aquesta rebuda ha sigut més complicada.

Dins de la jornada laboral hi ha moments molt importants com són l'alimentació, el canvi de bolquers€ que hem de cuidar i mimar. Un de tants és la REBUDA. És un moment ple de contradiccions emocionals. D´una banda, l'alegria del xiquet o la xiqueta de trobar-se de nou amb la seua educadora, els seus companys, de portar alguna cosa de casa i ensenyar-la a tots... per altra banda l'angoixa que apareix quan se separa de la família. Cada xiquet/a, cada família necessita la seua individualitat, el seu temps, per a poder gestionar les seues emocions i necessita trobar un acolliment càlid, de confiança€ El xiquet i la xiqueta ho necessita per a créixer feliç, ho necessita per a la seua seguretat física i emocional.

Ens preocupa que, amb una ràtio de 20 xiquets/es de 2-3 anys, la mirada, l'acolliment, l'acompanyament€ no puguen portar-se a terme de manera adequada, l´única manera necessària i possible.

Hem aconseguit que les nostres escoles siguen acollidores, tant per als xiquets/es com per a les famílies, amb un clima agradable, de tranquil·litat, de seguretat i confiança, amb uns projectes educatius que ajuden a créixer els xiquets/es, fomentant l'autoestima, imaginació... que a banda de sentir-se capaços de fer les coses, siguen feliços, que gaudisquen en la relació amb els altres i que es reconeguen com a persones respectades i valorades.