Comerciantes y vecinos presentarán un proyecto alternativo para peatonalizar la Corredora

Trabajarán con ingenieros y plataformas. Su proyecto contempla suprimir el tráfico en más calles, resolver el Mercado Central y atraer instituciones públicas como la UMH.

Un proyecto alternativo para peatonalizar la Corredora. Tan solo unas horas después de que el Ayuntamiento haya dado un paso atrás y haya decidido suspender su plan para suprimir el tráfico ante la creciente presión vecinal y política, un sector de los comerciantes y los vecinos del centro van a comenzar a trabajar en su propio proyecto.

Buscan poner sobre la mesa del equipo de gobierno otro plan para el centro ilicitano con el apoyo de ingenieros y de plataformas. Todo ello después de que el PSOE y Compromís hayan decidido aplazar temporalmente las obras previstas para este verano con el fin de encontrar un consenso, justo cuando la tramitación para empezar con los trabajos en la calle Alfonso XII estaba en su fase final.

El acuerdo al que se ha llegado con las nuevas asociaciones creadas, sobre todo a raíz del proyecto de peatonalización de los principales socios de Gobierno, es trabajar ahora para corregir debilidades y tratar de contentar al más número de gente posible. No obstante, lo que no está claro es cuándo podría reactivarse la iniciativa. Mientras tanto, la nueva Asociación de Comerciantes del Centro de Elche ha empezado a ponerse ya manos a la obra para presentar una alternativa, que contará con el colectivo de residentes de la calle Ángel y adyacentes y de incluso plataformas locales que puedan aportar ideas. Desde estos sectores, que han presionado al tripartito para detener el proyecto, aferrándose, sobre todo, a la necesidad de resolver el futuro del Mercado Central, apuntan ahora incluso a la posibilidad de suprimir el tráfico no solo en la Corredora, sino en alguna calle más del centro, pero cuando haya una solución respecto al edificio de abastos. También plantean atraer a instituciones a la zona céntrica, como la Universidad Miguel Hernández (UMH) u otros organismos públicos, además de reordenar el tráfico en otras zonas de la ciudad para facilitar el acceso al centro.

De este modo, los sectores más críticos con el plan del Partido Socialista y Compromís aprovecharán la moratoria, cuyo plazo se desconoce, para tratar de reconfigurar el proyecto de peatonalización planteado desde el Ayuntamiento.

Mientras la oportunidad para buscar el consenso ha sido bien recibida entre las dos nuevas asociaciones de comerciantes y vecinos del centro, en la calle también hay opiniones dispares sobre el paso atrás que han dado los principales socios de Gobierno. Desde aquellos que rechazan en rotundo suprimir el tráfico porque entienden que se trata de una vía de paso, cuyo cierre supondría el colapso de otros enclaves del centro; hasta quienes defienden que no hay que esperar más y reclaman empezar a poner en marcha la peatonalización este año, siguiendo el modelo de las grandes ciudades.

En medio de los dos extremos, también hay quienes consideran que no tendrá un arreglo fácil lo de hacer ahora un paréntesis a un año de las elecciones y que será complejo contentar a todos. Sea como sea, está previsto que hoy la Corredora vuelva a acaparar el pleno municipal, con la moción que seguirá presentando la oposición para detener el proyecto e incluso anular la partida presupuestaria de la peatonalización.