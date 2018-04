PSOE y Compromís paralizan la peatonalización de la Corredora en Elche

El Partido Socialista y Compromís han anunciado esta tarde la paralización del proyecto de peatonalización de la Corredora. Han convocado una reunión de urgencia con comerciantes y vecinos de la calle Ángel para trasladarles su decisión a dos días de que en el pleno se iba a debatir una moción para tumbar el proyecto apoyado por toda la opsición. En el encuentro no ha estado el Partido de Elche.

El alcalde, Carlos González, ha comparecido junto a la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, para anunciar que retrasarán las obras. Estaba previsto que empezarán en agosto los trabajos de peatonalización, aunque también estaba a punto de adjudicarse el proyecto para reordenar el trafico en Alfonso XII.



Oposición vecinal

Nueva plataforma en contra del proyecto de peatonalización de la Corredora. Y ya van dos en apenas dos meses. Después de que lo hicieran los comerciantes del centro, vecinos de la calle Ángel y adyacentes se han unido ahora en un frente común para paralizar los planes del tripartito, que pasan por comenzar con las obras después de las fiestas de agosto. El desvío de la circulación por la calle Alfonso XII, Juan Ramón Jiménez y Ángel y el consiguiente aumento del tráfico es el principal motivo que ha movido a estos residentes a movilizarse y a unirse para tener más fuerza.

De este modo, acaban de constituirse en una asociación. Su argumento es claro: no quieren más coches por delante de sus casas. El estudio de tráfico que encargó el Ejecutivo local para decidir suprimir el tráfico en la Plaça de Baix y la Corredora también lo advierte. Habrá más ruido, más contaminación y embotellamientos. Lo dice el informe que va a marcar la hoja de ruta del proyecto del equipo de gobierno. Algo que rechazan rotundamente vecinos de las tres principales arterias planteadas como alternativas para el tráfico que pasa ahora por la Plaça de Baix. En esta línea también coinciden residentes de otras vías próximas que se verán alteradas tras la peatonalización, como son San Jordi y Porta de Oriola.

De hecho, ya han empezado hasta a colocar pancartas colgadas desde algunos balcones de la calle Ángel con mensajes como «No más tráfico, no más contaminación, no más accidentes, no más ruidos». Temen que con el paso que va a dar el tripartito a finales de año habrá una congestión total y dudan que algunas de las calles que se verán afectadas puedan estar preparadas para ello. Tachan de «letal» que se vaya a derivar el tráfico por estos viales, donde el Ayuntamiento ilicitano estima que pasarán 3.000 vehículos al día, una vez se peatonalice la Corredora, por donde actualmente pasan 5.000 coches a diario. Sin embargo, desde el tripartito alegaron que se estima que la circulación de vehículos privados se reduzca una vez se haga efectiva la peatonalización. Algo que tampoco ha convencido a los vecinos de la calle Ángel y de los alrededores.

Con ello, lo que piden es una paralización de las obras y, de la misma manera que se ha posicionado ya la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche y los vendedores del mercado provisional, quieren un proyecto global para reactivar el centro de Elche, que incluya, además, una resolución sobre el Mercado Central. Argumentos que también han sido utilizados por la oposición e incluso el Partido de Elche para tratar de frenar las ideas de PSOE y Compromís. Asimismo, la asociación es partidaria de que en un futuro también pueda llegar a extenderse la peatonalización a sus calles.