Tres décadas de trabajo intelectual sobre el Misteri

Publicación. Escritor y doctor en Arquitectura, Gaspar Jaén ha decidido que es el momento adecuado para recopilar los textos, dibujos y fotografías que ha creado a lo largo de una vida repleta de inquietudes intelectuales. Este proyecto debe dar como fruto siete libros. El primero de ellos, dedicado al Misteri d'Elx, se presenta el sábado.

Por tercera vez en su vida, Gaspar Jaén publica un libro sobre el Misteri d'Elx. En esta ocasión, en la obra D'una Festa que canta. La Festa d'Elx entre els segles XX i XXI, el ilicitano ha reunido todo el material intelectual que ha ido produciendo a lo largo de su vida con relación a este Patrimonio de la Humanidad, ya sean artículos, fotografías o dibujos. Para confeccionar este volumen, el arquitecto y escritor ha contado con el apoyo del Instituto Juan Gil-Albert, que se ha encargado de su edición. La presentación de la nueva publicación está prevista para el próximo sábado en Alicante, en el marco de la Feria del Libro de la ciudad.

La primera obra que Jaén le dedicó al Misteri vio la luz en 1982 y sus páginas estaban repletas de poesía. Un par de años después publicó un nuevo trabajo, en este caso de prosa poética. Ninguno de estos libros se asemeja a su nueva publicación. D'una Festa que canta llega en formato grande y con una gran cantidad de ilustraciones que el autor ha ido recopilando durante los últimos años. Se asemeja a algunos de sus volúmenes más recientes, como Nueva York 1990 ó London's Rivers.

En esta ocasión, Jaén se apoya en una prosa de carácter periodístico para hablar del Misteri. Por este motivo, su libro está formado por una serie de artículos y ensayos que cubren un periodo de La Festa cercano a los 30 años. El primero de los textos que ha reunido fue publicado en 1983 y el último en 2010. Todos llegan acompañados por sus referencias bibliográficas correspondientes y fueron publicados a través de distintos canales y formatos: online, en documentales, en ponencias junto a diapositivas, en presentaciones? La obra también recoge algunos escritos que son inéditos.

Jaén pretende que la recopilación de los textos que forman parte de su nuevo libro tenga un carácter documental. Muchos de los artículos que ahora ha reunido han ido apareciendo a lo largo de los años en las páginas de INFORMACIÓN, así como en otro tipo de publicaciones, como anuarios del Misteri o periódicos de ámbito nacional. El ilicitano también ha reunido sus dibujos de La Festa y una serie de fotografías en las que aparece junto a otras personalidades en el contexto de la representación.

En una etapa de su vida en la que se ha propuesto recopilar el enorme material intelectual que ha ido generando durante décadas, el libro que el sábado presenta el ilicitano en Alicante supone el primer volumen de la colección que quiere publicar. El segundo capítulo, que aparecerá el próximo año, y que estará dedicado a pintores, arquitectos y escultores ilicitanos, ya está muy avanzado en su fase de producción. Para las próximas cinco obras que compondrán la serie, Jaén ya tiene pensada la temática: el Palmeral; crónicas de Elche; poética de la ciudad; arquitectura y urbanismo; y literatura, política y sociedad.

Esta colección en la que pretende trabajar los próximos años contará con textos desde 1974 hasta la actualidad. En su trabajo de recopilar todo lo posible sobre su obra, el escritor se ha encontrado con un problema, y es que ha dado con textos que se quedaron a medio hacer en su momento, por lo que ha tenido que completarlos y pulirlos. Algunos de los ensayos que formarán parte de estos volúmenes no han sido publicados nunca, mientras que otros pertenecen a intervenciones orales. En la recopilación del Misteri no aparece ningún escrito demasiado extenso, pero, de cara a las futuras publicaciones, los lectores sí encontrarán piezas con una extensión considerable, ya que fueron presentadas en congresos o ponencias.

¿Qué ha llevado a Gaspar Jaén a dedicarse a la tarea de buscar y recopilar su obra? El autor responde: «Todos nos tenemos que morir y no me gusta dejar las cosas a medias. Creo en el formato libro y también en el electrónico. Por eso cuento con muchas obras en el repositorio de la Universidad de Alicante. El formato libro me da garantía de permanencia», alega.