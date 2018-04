Batxilleres

L'Estat espanyol, l'ensenyança primària es fa obligatòria, per llei, durant la segona meitat del segle XIX (aquesta afirmació la podríem matisar), tot i que per a un període d'escolarització molt curt, de 6 a 9 anys. Els informes dels (i de les) mestres (locals) de l'època mostren que no tots els pares estaven interessats a portar els fills (i molt menys les filles) a l'aula; les circumstàncies els obligaven a triar entre omplir la panxa o nodrir el cap, les dos coses no podien ser alhora, excepte per a un grup molt escollit. Per exemple, alguns mestres del camp d'Elx informen que, quan arriba el temps de la collita, les absències dels estudiants augmenten. A més, el nombre d'escoles era insuficient per a admetre tota la població escolar, encara que la mitjana per cada mestre/a a la província d'Alacant era de 58 estudiants (una aula de més de 80 alumnes de diferents edats era habitual). Per acabar de reblar el clau, les escoles depenien de l'Ajuntament, la qual cosa empitjorava la funció del mestre perquè «l'escola» era, quasi sempre, un habitatge insalubre llogat per la Corporació municipal. La conseqüència és previsible: a finals del segle XIX, el 68% de la població de l'Estat no tenia instrucció elemental (en la mateixa època, a França, per exemple, el 37% no sabia llegir i escriure). Dintre d'Espanya, però, la distribució no és uniforme: mentre a Àlaba, per exemple, li correspon en aquest període un 37,8% d'analfabets (comparable al país veí), la província d'Alacant registra un 79,1%. A més, tampoc no són iguals els percentatges d'instrucció que s'atribueix a homes i dones, a aquestes, a tots els llocs, corresponen les ràtios pitjors. Aquesta pobresa a l'àmbit educatiu ultrapassa la primera dècada del segle XX, tot i haver estrenat el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts amb el nou segle, un Ministeri que assumeix la partida dels sous dels mestres. Deixem que parle Francisca Barberá Molina, mestra d'una escola nacional de xiquetes d'Elx, a través de la memòria de finals del curs 1911-12, és molt significativa: «La indiferencia con que los padres miran esta principal base de educación [aprendre a llegir i escriure], la inconstancia que en la continua asistencia, de las niñas origina esta indiferencia, y las necesidades á exigencias locales, que obliga muchas veces á estos padres a dedicar a sus hijos a trabajos manuales, aún en su más tierna edad», els aboca a l'analfabetisme, conclourà.

Amb aquest substrat en la primera ensenyança podeu imaginar que molt boiant no hagué de ser el batxillerat. I, en efecte, així fou: vol ras per a la segona ensenyança, així s'anomenava aleshores. Cal esperar a finals del primer terç del segle passat perquè el percentatge de matriculats en batxillerat augmente de manera significativa. Algunes característiques d'aquell moment (els primers trenta anys del segle XX): el batxiller es considera un nivell educatiu adreçat a una classe social determinada, la millor situada; eren estudis per a preparar els fills d'aquesta classe, que havien de continuar ocupant els càrrecs polítics, professions liberals, etc., a la societat. En segon lloc, hi havia tants instituts (llevant d'alguna excepció) com capitals de província, fora de les quals els col·legis privats (de paga) preparaven els alumnes per als exàmens lliures; a Elx, per exemple, el col·legi «Santa María» (carrer bisbe Rocamora/La Fira) i, en particular, el col·legi «Nuestra Señora de la Asunción» (carrer Comte/Pere Ibarra) impartien classe a estudiants per a examinar-se, sobretot, a l'Institut d'Alacant. Un altre canvi important en aquest nivell educatiu, que té les arrels en el final del primer terç del segle XX, és el protagonitzat per la incorporació de la dona, però, allegro ma non troppo. En aquesta època, l'Institut d'Alacant tenia un 9% de dones i el d'Alcoi (inaugurat el 1929-30) un 8% (la mitjana estatal era quasi tres vegades major). Què passava a Elx? Com podeu imaginar, en això també anàvem per darrere. Mireu que arreplega la premsa de l'època: «A última hora nos enteramos que han aprobado el ingreso las señoritas María Pascual Ferrández y Magdalena Chorro Juan. Felicitamos a las bellas señoritas que han inaugurado en nuestro pueblo el movimiento, avasallador ya en otras partes, en favor de la cultura femenina y esperamos que no habrán de faltarles imitadoras entre nuestras paisanas.» Aquesta notícia fou publicada en el setmanari La Defensa de 26/09/1926 (BPME). Les dos «senyoretes», òbviament, eren de famílies benestants, no obstant això, la dona, a Elx, com veiem, tarda a entrar en aquest nivell educatiu. Finalment, material per a la intrahistòria: el responsable del setmanari conservador citat era José Pascual Urbán, fundador, director i professor del col·legi «Nuestra Señora de la Asunción», on estudien María i Magdalena; també era professora del mateix col·legi, almenys des de 1925, Dolores García, segona esposa de José Pascual. Aquesta professora tenia «el piadoso acuerdo de llevar a sus alumnos a comulgar en la madrugada del mismo día de los exámenes.» (És molt humà no fiar-ho tot a la preparació de l'examen i invocar una ajuda extra per a conjurar interferències negatives de l'atzar.)

Cal esperar a la II República perquè es done un impuls a tots els nivells educatius i s'obriga l'entrada a la població en general i la dona en particular; el dictador i la postguerra s'encarregaren d'afonar-ho tot; però, la demanda social ja s'havia sembrat i acabaria guanyant la partida.