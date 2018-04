Viaje de ida y vuelta a Elche a través del jazz

Música. La pasión musical le viene de cuna. Hija de una bailarina y un compositor, Lucy Lummis apuesta por el jazz elegante tras su formación en musicales. Esta noche ofrece un concierto especial en la ciudad de su padre.

Un viaje de muchos kilómetros con la música como principal protagonista. Esta es la historia del músico ilicitano Antonio Peral y su hija, la cantante Lucy Lummis, que esta noche protagonizará un concierto en el Gran Teatro (20.30 horas, entre 21,5 y 27 euros) para conmemorar el día internacional de jazz, acompañada por la Barcelona Big Band. No será una actuación cualquiera para esta artista, que regresa a la ciudad de su padre para actuar junto a una banda de 18 músicos, y dirigida por su propio progenitor.

Desde Elche, Antonio Peral emigró a Argentina y, a su regreso a España, se afincó en Barcelona, donde ha desarrollado una prestigiosa carrera musical. En la Ciudad Condal se crió su hija Lucy, a la que inculcó su pasión en compañía de su mujer, bailarina profesional e inglesa. La procedencia de su madre llevó a la cantante de jazz a iniciar su carrera artística en Londres, donde dio sus primeros pasos en el prestigioso West End. De ahí, llegó el salto en España a los musicales, lo que le ha llevado a participar en reconocidas obras como Mamma Mia!, Fama, Chicago o Los productores.

Todo este bagaje musical ha dado paso a una prometedora carrera como vocalista de jazz. En este género, Lucy Lummis ha publicado su primer disco, With the best in town, un álbum en el que recopila temas que han aparecido en grandes musicales, como When you're in love, On the Street where you live o The boy next door. Una vez que pone este trabajo en escena, destaca su cuidado gusto por la estética. «Defiendo un disco con un sonido grandioso, elegante, y tengo que tener en cuenta todo tipo de detalles. Vengo del mundo del teatro y sé lo importante que es esto para los espectáculos», afirma.

Para esta noche, promete un concierto «muy americano». Los 18 músicos que le acompañarán en el escenario del Gran Teatro llevan desde 2014 trabajando con ella en este proyecto. Su jazz no es contemporáneo, más bien presenta un corte clásico, y está inspirado en grandes referentes, como es el caso de Frank Sinatra. Entre los cantantes actuales, Lucy Lummis se queda con Michael Bublé, pero su espectáculo, eso sí, está representado por una crooner femenina.

La actuación de hoy en Elche no será una más para hija y padre dentro de su actual gira. Actuar en territorio ilicitano traerá un buen puñado de recuerdos a la memoria de la artista, que sigue manteniendo vínculos familiares con la ciudad. Esta noche estará acompañada por muchos seres queridos, que seguirán con especial emoción su actuación desde las butacas del Gran Teatro. «Todos los conciertos tienen algo de especial e irrepetible, pero éste será inolvidable para mí por las circunstancias», cuenta la solista.

Un disco de Duke Ellington que le regaló su padre siendo niña despertó el interés de Lucy Lummis por el jazz. Aquello fue la semilla de una forma de entender la vida que ha ido desarrollando con el paso de los años, a través de su formación en el West End londinense y en los musicales con los que ha girado por España. Todo este bagaje se conjuga esta noche en un concierto especial en el Gran Teatro, en un viaje musical de ida y vuelta a Elche.