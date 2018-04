PSOE y Compromís inician los trámites para peatonalizar la Corredora y la oposición se une para exigir la paralización

El PSOE y Compromís han dado hoy luz verde a iniciar los trámites para adjudicar las obras de peatonalización de la Plaça de Baix y la Corredora. Mientras, la oposición cierra filas para paralizar el proyecto y presentar una nueva moción en el pleno del miércoles.

Con la abstención del Partido de Elche, el equipo de gobierno ha aprobado hoy los pliegos y el proyecto que ha de regir el contrato para adjudicar las obras. Destaca como requisito puntuable la reducción del tiempo de los trabajos, con el objetivo de que el proyecto pueda estar listo en tres meses y medio.

Mientras tanto, el PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche han anunciado hoy que presentarán en el pleno del miércoles una moción in voce para pedir al tripartito que en la próxima junta de gobierno local no se adjudique el proyecto de remodelación de la calle Alfonso XII hasta no estar consensuado con todos los afectados para que no haya un caos en el centro de la ciudad. Habrá que ver si se suma también el Partido de Elche, que ya en el pasado pleno se desmarcó de sus socios de Gobierno y votó junto a los populares y la formación naranja detener el proyecto de forma provisional.

El portavoz adjunto del PP, Vicente Granero ha señalado "el alcalde ha dicho que no va a tener en cuenta para nada la decisión que se tomó en el pleno. Además, lejos de replantear esta situación lo que ha ocurrido es que han escondido información olvidando su tan manida transparencia ya que han iniciado los trámites para realizar las obras en la calle Alfonso XII, Juan Ramón Jiménez y adyacentes en el mes de febrero tal y como no han informado desde Contratación".

Desde Ilicitanos por Elche también han comparecido hoy para explicar la moción que se presentará el miércoles con el fin de paralizar la peatonalización. Al igual que Ciudadanos, cuyo portavoz, David Caballero, ha pedido al tripartito que recapacite.

Adelante

Por su parte, desde el equipo de gobierno han asegurado que seguirán adelante y han vuelto a alegar que las competencias para aprobar el proyecto pertenecen a la junta de gobierno y PSOE y Compromís han esgrimido que la negativa a peatonalizar la Corredora es una opinión de algunos comerciantes y no de todos. Asimismo, el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, ha recordado que el proyecto del Mercado Central también llevaba aparejada la peatonalización y el desvío del tráfico por Alfonso XII. "No es una cosa que nos hayamos inventado ahora nosotros".

Los principales socios de Gobierno han vuelto a defender la peatonalización. "Es un buen proyecto que va a beneficiar y para el que hay en marcha un plan de dinamización comercial". Tampoco han descartado seguir reuniéndose con comerciantes "para ver si hay que mejorar alguna cuestión más".