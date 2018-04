Vicente Esparza elabora el cartel anunciador del Misteri

Un primer plano de la Patrona de Elche capitaliza el cartel anunciador del Misteri d´Elx de este año 2018, una obra que ha elaborado el artista Vicente Esparza el cual ha optado por la pintura realista y figurativa.

El cartel anunciador ha sido presentado esta mañana en la Casa de La Festa, donde representantes del Misteri, religiosos y del Ayuntamiento han destacado lo magnífico de este trabajo que, desde mayo, comenzará a mostrarse en las calles de Elche y otras localidades para anunciar las cada vez más próximas representaciones del drama asuncionista que, como cada agosto, acoge la basílica de Santa María.

Esparza, quien ha agradecido al Patronato el haber depositado su confianza en él para esta "gran responsabilidad", señalaba que no concibió el encargo como un cartel, sino como una obra. "Estuve haciendo muchos bocetos, observé los carteles que hay aquí (en referencia a los que están colgados en la Casa de La Festa) y me di cuenta que la cara de la Virgen no se había trabajado mucho, había una carencia", ha afirmado.

De este modo, el pintor, nacido en la provincia de Huesca pero que, a los 18 años, se mudó a Alicante, comenzó a realizar varias pruebas hasta que encontró que el último boceto que estaba realizando podía ser el adecuado.

De hecho, ha revelado que la idea inicial era realizar el trabajo en un formato más grande y con otra técnica, aunque finalmente optó por un cartel algo más pequeño de lo visto en los últimos años y por el grafito y el acrílico.

"Es un magnífico cartel, nitidamente asuncionista para un drama asuncionista", valoraba el alcalde de Elche, Carlos González, la obra tras ser mostrada en rueda de prensa. "Es un cartel elegante, bello, sencillo, realista, muy intenso y muy expresivo", remarcaba el primer edil.

Esparza ha estado acompañado en la presentación del nuevo cartel del Misteri, además de por el alcalde, por el presidente ejecutivo de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d´Elx, Fernando García, Antonio Valero, vicario episcopal, José Antonio Valero, Ángel Bonavía, rector de la basílica de Santa María, y Francisco Rodríguez, tesorero del Patronato, quien ha realizado un repaso a la biografía del artista afincado en Biar.

De hecho, Rodríguez destacó cómo Esparza fue albañil en sus años de juventud y cómo se trasladó a Madrid para mejorar su formación, donde tuvo como maestro al pintor Antonio López. De regreso a la capital, instaló su taller en Biar.