El PP reclamará en el pleno que exima a los vecinos del pago atrasado del IBI

Pablo Ruz, ha presentado esta mañana la moción que se presentará al pleno del próximo correspondiente al mes de abril en relación al pago del IBI en las casas de campo. El concejal ha mostrado una diligencia remitida a un propietario de una casa antigua en el Camp d´Elx donde se puede comprobar el montante total que va a tener que asumir en el próximo recibo del IBI pasando de pagar este año 281 euros a 1.036 euros. Y además se le incorporaran los retrasos de los últimos tres años aumentando la cuantía hasta los 4.200 euros. El PP reclamará en el pleno municipal para pedir al equipo de gobierno que exima del cobro de los atrasos por el IBI, tras la regularización catastral en Elche.

Pablo Ruz ha destacado "que esta situación se debe a la regulación catastral se va a imponer a todos los ayuntamientos y son los propios consistorios los que determinan si se procede a la acumulación de los atrasos o no. Por ello, se va a proponer instar al Ayuntamiento de Elche a establecer y concretar las medidas oportunas para que los atrasos en el pago del IBI no queden repercutidos en aquellas fincas sobre las que no conste irregularidad urbanística o fiscal". Ha añadido "que vamos también a solicitar que se informe a los afectados de forma específica sobre la línea de ayudas que esta corporación estableció el pasado año como medida para sufragar el pago del IBI a la vez que se reúna con el organismo tributario SUMA a los efectos de poner a disposición de las personas afectadas instrumentos legales, alegaciones, con que hacer frente a la obligación tributaria catastral, o bien, mecanismos de aplazamiento o fraccionamiento de deuda, conforme la legislación tributaria".