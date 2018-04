Vicente Granero: "No me va a callar nadie, ni Comisiones Obreras, ni nadie"

El PP ha realizado un estudio del informe municipal que alerta del riesgo que sufrirá el Misteri, como Patrimonio de la Humanidad, con el aparcamiento subterráneo del nuevo Mercado Central. El portavoz adjunto del PP, Vicente Granero, ha vuelto a cuestionar el documento firmado el técnico de Patrimonio del Ayuntamiento al tomar como referencia, entre otros datos, el año 2015 para hablar del incremento del tráfico en la calle Major de la Vila, donde se encuentra la Casa de la Festa.

También ha salido en defensa del proyecto adjudicado por los populares, durante el mandato de Alonso. "Es muy subjetivo que se diga en el informe que se va a parecer a un centro comercial. Todos sabemos que el edificio es una reconstrucción del mercado de abastos, en el que habrá más de 40 puestos para placeros. Es un Mercado Central con aparcamientos y una mejora del entorno urbano", ha señalado Granero. El portavoz adjunto del PP ha criticado de nuevo el informe en el que se pone sobre la mesa la falta de medidas correctoras para evitar la afección negativa del Mercado en el Misteri.

"Eso le corresponde hacerlo al Ayuntamiento, no a la empresa, el decir cuándo se tiene que cortar una calle por una procesión", ha dicho Granero, quien ha recalcado que el informe "no refleja la realidad de los hechos". También ha dicho que "el alcalde tiene que aclarar el tema del tráfico y la mención que hace el informe de que no se ha planteado una rehabilitación, cuando sí se ha hecho". En contraposición a lo que dice el informe de que no se mejorará el entorno, Granero ha asegurado que con el proyecto sí que habrá una mejora y no cómo está ahora.

También ha salido al frente tras las críticas de Comisiones Obreras por haber cuestionado el informe municipal, al que calificó de "parcial y politizado". Granero se ha aferrado a que se trata de una crítica política y también ha cargado contra el sindicato, que pertenece a la plataforma Volem El Mercat. "Lo que no quisiera pensar es que están utilizando toda su maquinaria para ir en contra del PP", ha señalado. Ha concluido diciendo que "a Vicente Granero no le va a callar nadie, ni Comisiones Obreras, ni nadie".

Comisiones Obreras cargó contra el PP por cuestionar el informe municipal sobre las repercusiones negativas del aparcamiento del Mercado en el Misteri. En concreto, la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento ha tildado de "declaraciones desafortunadas" las realizadas por el portavoz adjunto del PP, Vicente Granero, que calificó de «politizado», «parcial», «irregular» y «teledirigido políticamente» el documento.

Desde la sección sindical de CCOO en el Ajuntament d´Elx han criticado que esas declaraciones "vienen a cuestionar de una forma directa e injustificada, la imparcialidad de los técnicos municipales además de fomentar nuevamente el descrédito del trabajo de los funcionarios y por ende de la función pública, cuestionando su trabajo e independencia siempre que el resultado no es acorde a sus intereses, como ya ocurriera con reprobación por este mismo asunto al técnico de los Servicios Territoriales de Cultura".